Яке церковне свято в Україні 22 жовтня

Церковне свято 22 жовтня / © pexels.com

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22 жовтня (4 листопада), в православному календарі день пам’яті святого Аверкія, єпископа Єрапольського. Аверкій був єпископом міста Єраполя у Фригії — історичній області Малої Азії. У той час християн у місті було небагато, тоді як більшість населення дотримувалася язичницьких вірувань.

Святий присвятив своє життя поширенню християнського вчення. Він закликав людей відмовитися від поклоніння язичницьким богам і звернутися до віри в Христа. За переказами, Аверкій не боявся відкрито виступати проти язичництва навіть тоді, коли це могло становити небезпеку для його життя.

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Одного разу в Єраполі відбувалося велике язичницьке свято. Люди зібралися біля храму, приносили жертви своїм богам і поклонялися статуям.

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Побачивши це, єпископ засмутився через те, що люди відкинули християнську віру. За церковним житієм, після молитви Аверкій отримав Божественне одкровення, яке спонукало його виступити проти ідолопоклонства. Він зруйнував язичницькі ідоли, після чого розгнівані мешканці міста хотіли його схопити.

Однак єпископ не став ховатися. Він прийшов до людей і почав відкрито проповідувати християнське вчення.

За житієм святого, саме в цей момент серед натовпу опинилися троє юнаків, яких вважали одержимими нечистими духами. Аверкій помолився за них, і, за церковною традицією, юнаки були звільнені від духовної недуги.

Це вразило присутніх. Люди побачили в події знак Божої сили та почали слухати проповідь єпископа. Багато мешканців Єраполя попросили Аверкія навчити їх християнської віри, а згодом прийняли хрещення.

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Так служіння святого принесло перші великі плоди: язичницьке місто поступово стало осередком християнської громади.

Після проповіді в Єраполі Аверкій вирушив у місіонерські подорожі. За церковним переказом, він відвідав багато міст і сіл, проповідуючи Євангеліє та допомагаючи хворим.

Його шлях пролягав через Сирію, Кілікію та Месопотамію. Святий також побував у Римі. Усюди він закликав людей до християнської віри та, за переказами, здійснював чудеса зцілення. Саме широта його місіонерської діяльності стала однією з причин, чому святого називають рівноапостольним.

Церковне свято в Україні 22 жовтня за старим календарем

За старим календарем 22 жовтня в Україні вшановували пам’ять апостола Якова Алфієвого. У Євангеліях про нього згадується небагато, однак церковна традиція свідчить, що після Вознесіння Господнього він проповідував християнське вчення в різних землях. Апостол Яків відомий своєю відданістю Христу та жертовним служінням. За переказами, він прийняв мученицьку смерть за віру, залишившись вірним Євангелію до кінця життя.

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Прикмети 22 жовтня

Народні прикмети 22 жовтня / © pexels.com

Якщо 22 жовтня дерева ще не скинули все листя — зима може прийти пізно.

Якщо цього дня випав сніг, вважали, що незабаром встановиться зимова погода.

Дощ 22 жовтня — до сирої та похмурої погоди наприкінці осені.

Що не можна робити 22 жовтня

Наші предки радили не перевантажувати себе хатніми справами та відкласти важку фізичну працю. Також цього дня намагалися уникати негативних думок і розмов: не нарікати на життєві обставини, не дорікати рідним і не повертатися до старих конфліктів та образ. Вірили, що спокій, доброзичливість і тепла атмосфера в домі допоможуть провести день у злагоді.

Що можна робити 22 жовтня

У народному календарі 22 жовтня відоме як Аверкіїв день — його назву пов’язують із пам’яттю святого Аверкія, яку вшановують цього дня. Здавна вважалося, що цю дату найкраще присвятити родині: провести час із рідними, поспілкуватися з близькими та подарувати їм свою турботу й увагу.

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