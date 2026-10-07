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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
695
Час на прочитання
2 хв

День ангела 14 жовтня: кого та як вітати з іменинами

14 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 14 жовтня

Який день ангела 14 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 14 жовтня

14 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Гната, Кузьму, Михайла, Назара, Петра, Параску.

Гнат — етрутське походження, означає «вогненний». В дитинстві має вибуховий характер, імпульсивний. В дорослому віці стає енергійним, готовим ризикувати.

Кузьма — давньогрецьке ім’я, перекладається як «всесвіт». В дитинстві кмітливий, пустотливий. В дорослому віці стає честолюбним, господарським.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

Назар — давньоєврейське походження, означає «присвятив себе Богу». В дитинстві активний, добродушний. В дорослому віці стає хорошим батьком, врівноваженим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.

Параска — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «напередодні свята». В дитинстві слухняна, добра. В дорослому віці стає життєрадісною, комунікабельною.

День ангела 14 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 14 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від усього недоброго та допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде багато щасливих моментів, любові, добра і радості.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, захищає від негараздів і дарує надію у складні хвилини. Бажаю здоров’я, миру, благополуччя та здійснення найзаповітніших бажань.

***

З Днем ангела! Бажаю світла в душі, тепла в серці та щастя в кожному дні. Нехай поруч будуть щирі люди, вдома панують любов і затишок, а доля дарує багато приємних подій.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе на всіх життєвих дорогах, відводить біди та допомагає долати труднощі. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою і великого людського щастя.

***

У День ангела бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце для радості, любові, добрих зустрічей та приємних несподіванок. Нехай кожен новий день приносить хороші новини й дарує привід усміхнутися.

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