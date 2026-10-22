День ангела 29 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 29 жовтня / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 29 жовтня

29 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Віктора, Євгена, Івана, Кирила, Леоніда, Миколу, Олексія, Опанаса, Павла, Пилипа, Тимофія, Агату, Анастасію, Ганну, Марію.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві комунікабельний, веселий. В дорослому віці стає активним.

Реклама

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві тихий, скромний. В дорослому віці стає рішучим.

Реклама

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Євген — давньогрецьке походження, означає «благородний». В дитинстві миролюбний, добродушний. В дорослому віці стає вірним другом.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «владика». В дитинстві талановитий, допитливий. В дорослому віці стає наполегливим.

Реклама

Леонід — давньогрецьке походження, означає «левиного роду». В дитинстві гордий, життєрадісний. В дорослому віці стає мужнім.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві тихий, щирий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Опанас — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві альтруїст, добре вчиться. В дорослому віці стає старанним.

Реклама

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає надійним.

Пилип — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «любитель коней». В дитинстві цікавий співрозмовник, дружелюбний. В дорослому віці стає врівноваженим.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає «той, хто прославляє Бога». В дитинстві вірний, надійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Агата — давньогрецьке ім’я, перекладається як «добра». В дитинстві самодостатня, наполеглива. В дорослому віці стає прямолінійною.

Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «безсмертна». В дитинстві бережлива, має гострий розум. В дорослому віці стає замкнутою.

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві добра, завжди прийде на допомогу. В дорослому віці стає доброзичливою.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві тиха, спокійна. В дорослому віці стає працьовитою.

День ангела 29 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих днів і приємних несподіванок. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає знаходити правильний шлях у житті.

***

З Днем ангела! Нехай у серці завжди живе надія, у душі панує гармонія, а поруч будуть щирі та люблячі люди. Бажаю здійснення мрій, добрих новин, родинного затишку й Божого благословення на кожен день.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель захищає від усього лихого, додає сил у складні моменти й допомагає долати всі перешкоди. Бажаю миру, любові, достатку та якомога більше приводів для усмішки.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб кожен день приносив радість, життя дарувало приємні можливості, а всі добрі задуми втілювалися в реальність. Нехай ангел-охоронець береже тебе та твоїх рідних, а доля буде щедрою на щастя й любов.

***

З Днем ангела! Нехай небесний захисник завжди підтримує тебе, оберігає від тривог і надихає на добрі справи. Бажаю здоров’я, благополуччя, щирих почуттів, фінансового достатку та впевненості в завтрашньому дні. Нехай у домі завжди панують мир, тепло й злагода!

Новини партнерів

Новини партнерів