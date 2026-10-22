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День ангела 29 октября: кого и как поздравлять с именинами
29 октября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 29 октября
29 октября 2026 поздравьте с именинами Андрея, Василия, Виктора, Евгения, Ивана, Кирилла, Леонида, Николая, Алексея, Афанасия, Павла, Филиппа, Тимофея, Агату, Анастасию, Анну, Марию.
Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве коммуникабельный, веселый. Во взрослом возрасте становится активным.
Василий — древнегреческое имя, переводится как «царь». В детстве тихий, скромный. Во взрослом возрасте становится решительным.
Виктор — латинские корни, толкуется как «победитель». В детстве активный, подвижный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Евгений — древнегреческое происхождение, означает «благородный». В детстве миролюбивый, добродушный. Во взрослом возрасте становится верным другом.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Кирилл — древнегреческие корни, толкуется как «владыка». В детстве талантлив, любознателен. Во взрослом возрасте становится упорным.
Леонид — древнегреческое происхождение, означает «львиного рода». В детстве горд, жизнерадостен. Во взрослом возрасте становится мужественным.
Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве тихий, искренний. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Алексей — древнегреческие корни, толкуется как «помощник». В детстве активный, подвижный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.
Афанасий — древнегреческое происхождение, означает «бессмертный». В детстве альтруист хорошо учится. Во взрослом возрасте становится усердным.
Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве нежный, добрый. Во взрослом возрасте становится надежным.
Филипп — древнегреческие корни, толкуется как «любитель коней». В детстве интересный собеседник, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным.
Тимофей — древнегреческое происхождение, означает «прославляющий Бога». В детстве верен, надежен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Агата — древнегреческое имя, переводится как «добрая». В детстве самодостаточна, упорна. Во взрослом возрасте становится прямолинейной.
Анастасия — древнегреческие корни, толкуется как «бессмертная». В детстве бережливая, имеет острый ум. Во взрослом возрасте становится замкнутой.
Анна — древнееврейское происхождение, означает «блага». В детстве добрая, всегда придет на помощь. Во взрослом возрасте становится дружелюбной.
Мария — древнееврейское имя, переводится как «возлюбленная». В детстве тихая, спокойная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.
День ангела 29 октября — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых дней и приятных неожиданностей. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и помогает находить правильный путь в жизни.
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С Днем ангела! Пусть в сердце всегда живет надежда, в душе царит гармония, а рядом будут искренние и любящие люди. Желаю исполнения мечтаний, добрых новостей, семейного уюта и Божьего благословения на каждый день.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель защищает от всего зла, добавляет силы в сложные моменты и помогает преодолевать все препятствия. Желаю мира, любви, довольства и как можно больше поводов для улыбки.
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Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы каждый день доставлял радость, жизнь дарила приятные возможности, а все добрые замыслы воплощались в реальность. Пусть ангел-хранитель хранит тебя и твоих родных, а судьба будет щедрой на счастье и любовь.
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С Днем ангела! Пусть небесный защитник всегда поддерживает тебя, оберегает от тревог и вдохновляет на добрые дела. Желаю здоровья, благополучия, искренних чувств, финансового достатка и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в доме всегда царят мир, тепло и согласие!