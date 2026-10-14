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День ангела 21 октября: кого и как поздравлять с именинами
21 октября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 21 октября
21 октября 2026 поздравьте с именинами Анатолия, Аркадия, Василия, Владимира, Георгия, Демьяна, Дмитрия, Захара, Ивана, Иллариона, Константина, Николая, Александра, Алексея, Сергея, Федора, Пелагею.
Анатолий — древнегреческое происхождение, означает рассвет. В детстве упрямый, озорной. Во взрослом возрасте становится доверчивым.
Аркадий — древнегреческое имя, переводится «житель Аркадии». В детстве талантлив, амбициозен. Во взрослом возрасте становится эмоциональным.
Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве смелый, общительный. Во взрослом возрасте становится энергичным.
Владимир — древнегерманское происхождение, означает «властитель мира». В детстве дружелюбный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится философом.
Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве яркий, веселый. Во взрослом возрасте становится решительным.
Демьян — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Дамии». В детстве порывистый, конфликтный. Во взрослом возрасте становится хорошим.
Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве хороший, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится искренним.
Захар — древнееврейское имя, переводится как «Господь вспомнил». В детстве кроток, добродушен. Во взрослом возрасте становится щедрым.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве воспитан, тих. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Илларион — древнегреческое происхождение, означает «радостный». В детстве жизнерадостный, энергичный. Во взрослом возрасте становится миролюбивым.
Константин — латинское имя, переводится как «устойчивый». В детстве активный, добрый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве смелый, энергичный. Во взрослом возрасте становится решительным.
Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве коммуникабельный, общительный. Во взрослом возрасте всегда придет на помощь.
Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве спокоен, нежный. Во взрослом возрасте становится общительным.
Пелагея — древнегреческое имя, переводится как «морское побережье». В детстве загадочная, привлекательная. Во взрослом возрасте становится надежной.
День ангела 21 октября — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от невзгод, помогает преодолевать трудности и ведет светлой дорогой. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, радости, любви и исполнения самых заветных мечтаний!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в жизни будет как можно больше счастливых моментов, добрых людей и приятных событий. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, защищал тебя и помогал находить правильный путь.
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С Днем ангела! Желаю, чтобы каждый день даровал новые поводы для улыбки, сердце наполнялось любовью, а душа гармонией и теплом. Пусть небесный покровитель хранит тебя и твою семью, а все добрые желания непременно сбываются!
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В этот особый день желаю тебе мира, счастья, здоровья и благополучия. Пусть ангел-хранитель невидимо держит тебя за руку, оберегает от всего злого и помогает уверенно идти к своим мечтам. Пусть в доме всегда царят любовь и уют!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник ежедневно дарит тебе силы, веру и надежду, оберегает от тревог и невзгод. Желаю светлой судьбы, искренних людей рядом, крепкого здоровья, семейного тепла и многих счастливых лет жизни!