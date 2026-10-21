Астролог назвал самые категоричные знаки Зодиака

Гороскоп / © Credits

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В социальных сетях, рекламе, интервью со звездами трудно отыскать хотя бы тень сомнения или неуверенности в своем мнении — только резкие высказывания в приказном порядке: «наденьте!», «снимите!», «откажитесь!», «даже не думайте!» и тому подобное.

Нам никто ничего не рекомендует и не советуют — все только указывают, причем делают это без тени сомнения в своей правоте.

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Овен

Овны — как прирожденные лидеры — уверены, что любое сомнение в их словах и указаниях легко может стать началом «бунта на корабле», поэтому стараются задавить чужие сомнение в своей правоте в зародыше. Отсюда идет категоричность, которую представители знака демонстрируют окружающим — как посторонним, так и близким — им людям.

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Дева

Девы уверены: обо всем на свете знают больше и лучше других — представители знака не допускают даже мысли о том, что у кого-то может быть свой — не менее правильный — взгляд на тот или иной предмет. Более того, они ужасно злятся, если кто-то пытается им возражать — они считают такое поведение неуважением и даже оскорблением.

Скорпион

Скорпионы обладают скрытым магнетическим влиянием на окружающих людей, которое не требует резкого тона или уж тем более крика — им это просто не нужно. Представителям знака достаточно спокойно дать рекомендацию, что совершенно не отменяет ее категоричности: как правило, это не совет, а руководство к действию.

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