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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала найкатегоричніші знаки зодіака

Нашу епоху цілком справедливо можна назвати епохою категоричності, яку демонструють усі без винятку.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У соціальних мережах, рекламі, інтерв’ю зі зірками важко знайти хоча б тінь сумніву чи невпевненості у власній думці — лише різкі висловлювання у наказовому тоні: «одягніть!», «зніміть!», «відмовтеся!», «навіть не думайте!» тощо.

Нам ніхто нічого не рекомендує і не радить — усі лише вказують, причому роблять це без тіні сумніву у своїй правоті.

Овен

Овни — як природжені лідери — впевнені, що будь-який сумнів у їхніх словах та вказівках легко може стати початком «бунту на кораблі», тому намагаються придушити чужі сумніви у своїй правоті ще в зародку. Звідси походить категоричність, яку представники цього знака демонструють оточуючим — як стороннім, так і близьким — їм людям.

Діва

Діви впевнені: про все на світі знають більше й краще за інших — представники цього знака навіть не допускають думки про те, що у когось може бути свій — не менш правильний — погляд на ту чи іншу справу. Більше того, вони страшенно сердяться, якщо хтось намагається їм заперечувати — вони вважають таку поведінку неповагою і навіть образою.

Скорпіон

Скорпіони мають прихований магнетичний вплив на оточуючих, який не вимагає різкого тону чи, тим більше, крику — їм це просто не потрібно. Представникам цього знака достатньо спокійно дати рекомендацію, що аж ніяк не скасовує її категоричності: як правило, це не порада, а інструкція до дії.

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