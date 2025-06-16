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- Львів
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Мобілізація в Україні 2025
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- Укрaїнa
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Усі процеси в ТЦК переведуть у "цифру" - Міноборони анонсувало масштабні зміни
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- Ексклюзив ТСН
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Мобілізація по-новому: чи посилять призов через наступ армії РФ
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- Укрaїнa
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"Пропаганда і репресії": комбат "Братства" назвав умови успішної мобілізації
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- Укрaїнa
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Примусової мобілізації не має бути: експерт сказав, хто повинен воювати на фронті
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- Укрaїнa
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Зупинити діяльність ТЦК на період їх "реформування" — нереально: нардеп повідомив деталі
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- Укрaїнa
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ВЛК визнала придатним мобілізованого з "параноїдною шизофренією": що вирішив суд
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Бронювання священників: у ЗСУ зробили заяву про вимоги до процедури
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У "Резерв+" з’являться смартконтракти: що це таке
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Як в полоні у РФ: заброньованого ветерана-парамедика тримали 3 дні в ТЦК, морили голодом і спрагою