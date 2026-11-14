Прочерк у ВЛК у "Резерв+": чи можуть через це силоміць доправити до ТЦК

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

Відсутність інформації про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у застосунку «Резерв+» сама по собі не є порушенням і не зобов’язує військовозобов’язаного звертатися до територіального центру комплектування (ТЦК). Так само прочерк у відповідній графі електронного військово-облікового документа не може бути самостійною підставою для примусового доставлення людини до ТЦК.

Про це заявив український юрист Юрій Айвазян, пояснюючи, за яких обставин військовозобов’язані повинні проходити медичний огляд та які документи достатньо пред’явити під час перевірки.

Реклама

За словами юриста, якщо в електронному військово-обліковому документі відсутній запис про проходження ВЛК, це не означає, що людина порушила правила військового обліку.

Реклама

Законодавство передбачає проходження медичного огляду за рішенням уповноваженого органу, яке реалізується через відповідне направлення. Тому сам факт відсутності інформації про ВЛК у застосунку не створює обов’язку самостійно з’являтися до ТЦК.

Для перевірки документів достатньо пред’явити паспорт та чинний електронний військово-обліковий документ із QR-кодом і відображеною інформацією про бронювання.

Айвазян наголошує, що відсутність результатів медичного огляду не робить електронний документ недійсним. Згідно з урядовим порядком, результати ВЛК відображаються в документі за їх наявності, а електронний і паперовий військово-облікові документи мають однакову юридичну силу.

Чи можуть примусово доставити до ТЦК через відсутність ВЛК

Юрист підкреслює, що прочерк у графі ВЛК не підтверджує вчинення правопорушення і не є самостійною законною підставою для затримання чи примусового доставлення до територіального центру комплектування.

Реклама

Якщо на блокпосту вимогу про доставлення пояснюють виключно відсутністю запису про медичний огляд, людина має право вимагати назвати конкретний обов’язок, який вона нібито порушила, та правову підставу затримання.

Водночас ситуація може бути іншою, якщо військовозобов’язаний не з’явився за належним чином врученою повісткою, не виконав законне направлення на медичний огляд або перебуває в розшуку. Однак саму відсутність інформації про ВЛК не можна прирівнювати до таких порушень.

Кого можуть направити на повторну ВЛК

Окрему увагу Айвазян звернув на громадян, які раніше мали статус «обмежено придатний» до військової служби, але після законодавчих змін не пройшли повторного медичного огляду.

За його словами, якщо відповідна інформація є в особовій справі військовозобов’язаного, ТЦК може направити його на повторну ВЛК.

Реклама

Загальний строк для проходження такого огляду раніше обмежено придатними був установлений до 5 червня 2025 року. Проте прочерк у застосунку «Резерв+» не встановлює нового строку проходження ВЛК і не замінює офіційного направлення.

Юрист також наголошує, що наявність бронювання не звільняє від обов’язку пройти медичний огляд за законним направленням. Для раніше обмежено придатних передбачено виняток із загального правила, за яким осіб із чинною відстрочкою не направляють на ВЛК. Цей виняток не поширюється на осіб з інвалідністю.

Водночас проходження медичного огляду за направленням не припиняє чинного бронювання і не дає права призвати людину під час його дії.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій. Документ передбачає ретельну перевірку медичних висновків ВЛК, особливу увагу до хронічних захворювань та відповідальність лікарів за фіктивні рішення.

Новини партнерів

Новини партнерів