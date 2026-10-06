З якими хворобами можуть не взяти до війська 2026 року: що вирішує ВЛК

ВЛК / © ТСН.ua

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Під час проходження військово-лікарської комісії сам діагноз ще не визначає, чи визнають людину придатною або непридатною до військової служби. ВЛК враховує перебіг захворювання, ступінь порушення функцій організму, наявність ускладнень та відповідність стану критеріям Розкладу хвороб.

Саме тому двоє людей з однаковим діагнозом можуть отримати різні висновки ВЛК, пояснює «Судово-юридична газета».

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Військово-лікарська експертиза проводиться відповідно до наказу Міністерства оборони України №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України». Станом на 5 жовтня 2026 року чинною є редакція від 22 серпня 2025 року, пише «Судово-юридична газета».

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Висновки комісії формуються з урахуванням Розкладу хвороб, пояснень щодо застосування його статей та додаткових вимог до стану здоров’я.

Які хвороби враховує ВЛК

Розклад охоплює широкий перелік захворювань і станів. Серед них:

інфекційні та паразитарні хвороби;

новоутворення;

хвороби крові та кровотворних органів;

ендокринні захворювання та порушення обміну речовин;

психічні та поведінкові розлади;

захворювання нервової системи;

порушення зору та слуху;

хвороби серцево-судинної системи;

захворювання органів дихання і травлення;

хвороби шкіри;

патології хребта, суглобів та іншого опорно-рухового апарату.

Наприклад, стаття 12 Розкладу стосується захворювань крові, кровотворних органів та окремих порушень імунної системи. Стаття 13 охоплює ендокринні захворювання, зокрема патології щитоподібної залози та цукровий діабет.

Окремі статті визначають критерії для психічних розладів, хвороб нервової системи, порушень зору та слуху. Зокрема, стаття 36 стосується втрати слуху та інших порушень слухової функції, а стаття 37 — станів після гострих захворювань вуха або оперативного лікування.

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Чому одного діагнозу недостатньо

Для ВЛК важлива не лише назва захворювання, а те, наскільки воно впливає на функції організму.

Показовий приклад — хвороби серцево-судинної системи. Стаття 38 охоплює, зокрема, кардіоміопатії, порушення серцевого ритму і провідності, ураження клапанів та інші патології.

Якщо захворювання спричинило серцеву недостатність IIБ–III стадії, може бути передбачене визнання людини непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку.

За серцевої недостатності I–IIА стадії висновок може бути іншим. Людину можуть визнати придатною до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, логістиці, зв’язку, оперативному забезпеченні чи охороні.

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Такий принцип застосовується і до інших захворювань: вирішальними є тяжкість стану, ступінь порушення функцій і медичні документи, які це підтверджують.

Що тепер замість «обмежено придатний»

Після законодавчих змін статус «обмежено придатний до військової служби» більше не використовується як окремий висновок ВЛК.

Залежно від стану здоров’я комісія може визначити людину придатною, непридатною з виключенням з військового обліку або придатною до служби лише у визначених військових частинах і підрозділах. Для окремих захворювань також передбачена тимчасова непридатність.

Які документи взяти на ВЛК

На комісію варто підготувати всі документи, які підтверджують не лише діагноз, а й ступінь порушення функцій організму.

Зокрема, це паспорт і військово-обліковий документ, направлення на ВЛК, медична картка та витяги з неї, виписки зі стаціонару, висновки профільних лікарів, результати МРТ, КТ, УЗД, рентгену, ЕКГ, ЕхоКГ, спірометрії та лабораторних досліджень.

Також варто мати документи про перенесені операції, травми, госпіталізації та реабілітацію, постійне приймання ліків, інсулінотерапію і супутні захворювання.

Оригінали бажано брати для огляду, а копії — для долучення до матеріалів ВЛК.

Що робити, якщо ВЛК не врахувала хворобу

Якщо людина не погоджується з висновком ВЛК районного або міського ТЦК та СП, рішення можна оскаржити до відповідної обласної ВЛК. Громадянина також можуть направити на огляд до вищої комісії.

Рішення регіональної ВЛК можна оскаржити до Центральної військово-лікарської комісії або в суді.ʼ

Якщо скаргу визнають обґрунтованою, вища ВЛК може переглянути висновок або направити людину на контрольне обстеження та повторний медичний огляд.

Тому перед проходженням комісії важливо знати не лише свій діагноз, а й статтю Розкладу хвороб, за якою його оцінюють, та мати документи, що підтверджують реальний вплив захворювання на стан здоров’я.

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