Хто не підлягає мобілізації у жовтні: 7 категорій чоловіків, яких не призвуть

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Попри обов’язковий призов під час воєнного стану, українське законодавство визначає категорії громадян, які мають законне право не підлягати мобілізації. Дізнайтеся, хто увійшов до переліку від 1 жовтня та які умови необхідні для підтвердження цього статусу.

Про це пише ТСН.ua.

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Хто не підлягає мобілізації в Україні у жовтні 2026 року

Закон України «Про мобілізаційну підготовку» визначає категорії громадян, яких не можуть призвати під час мобілізації. Відповідний перелік міститься у статті 23. Оскільки останнім часом суттєвих змін до цих норм не вносили, у жовтні 2026 року правила залишаться чинними.

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До категорій, які не підлягають мобілізації, належать, зокрема, чоловіки віком до 25 років та особи, старші за 60 років. Водночас для чоловіків до 25 років передбачені винятки: їх можуть мобілізувати, якщо вони мають статус військовозобов’язаного, зокрема після закінчення військової кафедри, зарахування до запасу або проходження військової служби. Представники вищого офіцерського складу можуть проходити військову службу до досягнення 65-річного віку.

Окремою підставою для звільнення від мобілізації є стан здоров’я. Не підлягають призову чоловіки з інвалідністю, а також ті, хто має тяжкі захворювання, через які їх визнають непридатними до військової служби та виключають із військового обліку. Закон не встановлює окремих обмежень залежно від групи інвалідності. Водночас для того, щоб скористатися цією підставою, необхідно офіційно оформити відповідну відстрочку.

Не можуть бути мобілізовані й заброньовані працівники підприємств та установ критично важливих сфер. Інформація про бронювання має бути відображена у військово-обліковому документі, зокрема в застосунку «Резерв+». Бронювання має визначений термін дії — зазвичай від шести до 12 місяців, після чого роботодавець за необхідності має оформити його повторно.

Ще однією підставою для непідлягання мобілізації є оформлена відстрочка. Підстави для її отримання визначені у статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку». Відстрочку можуть отримати, зокрема, одинокі та багатодітні батьки, опікуни недієздатних родичів, а також батьки дітей з інвалідністю та інші категорії громадян.

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Водночас сама наявність обставин, які дають право на відстрочку, не означає автоматичного звільнення від мобілізації. Відповідний статус потрібно оформити офіційно. Якщо цього не зробити, чоловік може підлягати призову на загальних підставах. Як і бронювання, відстрочка має обмежений термін дії та потребує періодичного продовження.

Не підлягають примусовій мобілізації також студенти, які вперше здобувають вищу освіту. Така сама норма поширюється на педагогічних працівників шкіл та закладів вищої освіти, якщо навчальний заклад є їхнім основним місцем роботи. Для цих категорій також необхідно належним чином оформити відстрочку.

Окремі правила діють щодо громадян, звільнених із російського полону. Їх не можуть примусово призвати на військову службу — вони можуть приєднатися до війська лише за власним бажанням.

Крім того, молоді люди, які уклали контракт на військову службу у віці від 18 до 24 років, після звільнення отримують відстрочку терміном на 12 місяців. Протягом цього періоду вони можуть повернутися до служби лише добровільно.

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До слова, від 1 жовтня правила мобілізації для жінок в Україні не зміняться — примусовий призов відсутній, служба можлива лише добровільно за контрактом. На обліку зобов’язані перебувати лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Повістки можуть надходити їм виключно для звірки персональних даних, а не для мобілізації, при цьому обмежень на виїзд за кордон для них немає.

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