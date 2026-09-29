Чоловік був непридатним і не військовозобов’язаним, але ТЦК його мобілізував: що вирішив суд

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

В Україні чоловіка, якого ще кілька років тому визнали непридатним за станом здоров’я і зняли з обліку, раптово знову мобілізували — усе оформили буквально за один день. Проте українець пішов до суду, і це засідання закінчилося принциповим рішенням.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Реклама

Мобілізація непридатного чоловіка — що відомо

Як повідомляє видання, Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув позов чоловіка проти ТЦК та військової частини. З матеріалів справи відомо, що ще у квітні 2018 року призовна комісія визнала його непридатним до військової служби за станом здоров’я та ухвалила рішення виключити з військового обліку.

Реклама

Зазначається, що вже в липні того ж року його офіційно виключили з обліку на підставі підпункту 3 частини шостої статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Навіть станом на 30 грудня 2025 року у застосунку «Резерв+» відображався статус «не військовозобов’язаний».

Попри це, 11 грудня 2025 року ТЦК повторно поставив чоловіка на військовий облік. Також видав наказ про його призов за мобілізацією та направлення до військової частини. Вже 12 грудня 2025 року наказом командира військової частини його зарахували до списків особового складу та на всі види забезпечення.

Позиція ТЦК та військової частини у судовому засіданні

У ТЦК заперечили проти позову та заявили, що 11 грудня 2025 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби, після чого його мобілізували та направили до військової частини.

Також у ТЦК зазначили, що після зарахування чоловіка до списків військової частини він уже розпочав службу, тому наказ про мобілізацію вважається виконаним. У військовій частині додали, що зарахували його чітко за іменним списком і жодних порушень не допустили.

Реклама

Скасування мобілізації через суд: рішення та аргументи суддів

Розглянувши справу, суд наголосив, що людина, яку виключили з військового обліку через стан здоров’я, більше не є військовозобов’язаною, тому її не мають права мобілізувати.

При цьому ТЦК та військова частина не змогли надати суду жодних доказів того, що чоловік проходив медобстеження, мав електронні направлення чи взагалі отримав офіційний висновок ВЛК про придатність.

Суд також застосував принцип належного урядування та правову позицію Європейського суду з прав людини у справі «Рисовський проти України», згідно з якою ризик помилки державного органу має покладатися на державу.

У результаті 9 липня 2026 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов чоловіка. Суд визнав незаконним повторне взяття його на військовий облік, скасував накази ТЦК про мобілізацію та військової частини про зарахування до списків, а також зобов’язав обидві установи повернути позивачу сплачений судовий збір — по 1 221,20 гривні з кожної.

Реклама

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан і мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані віком від 25 до 60 років, крім тих, хто має оформлену відстрочку чи бронювання. Раніше ми пояснювали, кого можуть мобілізувати від 1 жовтня, які дані потрібно оновити протягом семи днів та що відомо про останні зміни у правилах бронювання працівників.

Раніше ми писали, що другий паспорт необов’язково стане захистом від мобілізації. У ТЦК пояснили, які правила діють для українців із громадянством іншої держави та кого можуть призвати.

До слова, згідно з наказом Міноборони №402, військово-лікарські комісії повністю виключають з обліку чоловіків із тяжкими двобічними патологіями зору, сліпотою, високим ступенем короткозорості та іншими вираженими хворобами очей.

Новини партнерів

Новини партнерів