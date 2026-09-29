"Синочка-корзиночка": Дружина Решетніка зізналася, хто з трьох синів найбільше "тріпає" їй нерви

Григорій Решетнік з дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Дружина ведучого Григорія Решетніка — блогерка Христина — розповіла про своїх трьох синів та зізналася, хто з них найбільше випробовує її нерви, а хто став справжньою «корзиночкою».

Ранок у багатодітній родині Решетніків далеко не завжди починається спокійно. Христина зізналася, що двоє її синів регулярно змушують її понервувати. Один із них не надто поспішає приділяти увагу навчанню. Інший категорично не хоче вчасно вкладатися спати. А от наймолодший несподівано став прикладом для старших. Ба більше, хлопчик уже у свої п’ять років демонструє неабияку самостійність.

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«Мій найстарший син. А по факту наймолодший) Сам прокидається, їсть, чистить зубки, одягається і стоїть в дверях на виїзд до школи», — з усмішкою розповіла Христина про молодшого сина Сашка.

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Допис Христини / © instagram.com/kristina_reshetnik

Особливо маму здивувало те, що п’ятирічний хлопчик сам почав стежити за порядком у своїй кімнаті. Причому робить це без нагадувань. Одного ранку Христина зайшла до кімнати й побачила, як син сам застеляє ліжко, адже напередодні вона попросила його робити це щодня.

«Заходжу в кімнату, а він застеляє ліжко без нагадувань, просто так — каже: „Мам, ну ти вчора вранці сказала, що тепер треба застеляти завжди!“))», — пригадала багатодітна мама.

Натомість зі старшими синами ситуація дещо складніша. 13-річний Іван, за словами Христини, змушує її переживати через ставлення до навчання. А 8-річний Дмитро має іншу проблему — ввечері його важко вкласти спати, а зранку доводиться буквально витягувати з ліжка. Саме тому Христина жартома назвала Сашка своєю особливою надією серед трьох синів.

«Саша нічого не тріпав)) синочка-корзиночка)) ось на кого надія, що мамі і татові буде допомога в старості», — пожартувала вона.

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Допис Христини / © instagram.com/kristina_reshetnik

До слова, у подружжя Григорія та Христини Решетніків троє синів — Іван, Дмитро та Сашко. Молодший хлопчик, судячи з розповіді мами, вже зараз дивує батьків самостійністю, тоді як старші брати дають їй значно більше приводів понервувати.

Нагадаємо, нещодавно подружжя Решетніків їздило у знакове місце й показало, де в Україні закрутився їхній роман.

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