РФ підбирається до польського кордону: Туск заявив про «дуже складні тижні»

Туск заявив про загрозу з боку РФ для поляків / © Associated Press

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Сьогодні, 29 вересня, пролунала чергова тривожна заява від уряду Польщі: найближчі тижні та місяці можуть бути надзвичайно складними через суттєве загострення російської агресії проти України. Чого чекати полякам та українцям, які живуть у сусідній країні?

Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише TVP Info.

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Російські удари все ближче до Польщі: Туск попередив про складний період

Як зазначив Туск, російські удари розгортаються у безпосередній близькості до польського кордону. Водночас він запевнив, що влада та всі спецслужби працюють у посиленому режимі, аби запобігти будь-яким загрозам для власної території.

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«Ми зосереджені на тому, щоб нічого поганого не сталося на польській стороні», — наголосив очільник уряду перед початком засідання Ради міністрів 29 вересня.

Очільник уряду окремо зупинився на події, що сталася в понеділок неподалік польсько-українського пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин», де російський безпілотник влучив у ціль на українському боці, неподалік від кордону з Польщею.

«Щоночі чи щодня нам доводиться постійно мобілізувати наші повітряні сили, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону, зокрема на прикордонні переходи та інфраструктуру поблизу кордону, стали постійними», — заявив Туск.

За його словами, через напружену обстановку за східним кордоном польські силові та оборонні структури перебувають у стані максимальної готовності.

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«На нас чекають дуже складні тижні та місяці, пов’язані з дедалі агресивнішою позицією Росії щодо України, і, на жаль, ці агресивні дії Росії щодо України все ближче й ближче до нашого кордону», — додав Дональд Туск.

Прем’єр-міністр Польщі також високо оцінив оперативність координації з українськими колегами. Польща регулярно та без зволікань отримує дані про повітряні об’єкти, які рухаються в напрямку її кордонів. Він додав, що українські військові намагаються оперативно ліквідувати цю загрозу.

У понеділок, 28 вересня, під час чергової масованої атаки РФ на українські міста Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) розіслав мешканцям Люблінського воєводства екстрені сповіщення про можливу загрозу з повітря. Повітряний простір Польщі цього разу порушено не було.

Утім, речник Оперативного командування видів Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський підтвердив, що ворожий дрон впав на території України зовсім поруч із прикордонним переходом «Дорогуськ — Ягодин».

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Згодом віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш уточнив у соцмережі X, що йшлося про реактивний безпілотник, який вибухнув орієнтовно за два кілометри від українсько-польського кордону біля Дорогуська.

Російська загроза для Польщі: останні новини

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Польщі оприлюднило для громадян офіційну інструкцію щодо дій у разі повітряного нападу. Документ поширять серед місцевих органів влади та опублікують в інтернеті як доповнення до чинного «Посібника з безпеки».

Головна мета матеріалів — підготувати населення до належної та автоматичної реакції після отримання сповіщення про загрозу.

Інструкція пояснює порядок дій цивільного населення одразу після звуку сирени як на вулиці, так і в приміщенні. Зокрема, у ній роз’яснено, як діяти за відсутності спеціалізованого бомбосховища та які місця в будинках є найбезпечнішими, включно із застосуванням правила «двох стін» і використанням цокольних поверхів.

Крім того, у ній йдеться про перелік речей для «тривожної валізки»: документів, медикаментів, павербанків, води та продуктів тривалого зберігання.

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