Польща змінює правила збиття ракет і дронів РФ: рішення заступника міністра оборони

Польські винищувачі / © PAP

Реклама

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив, що оборонне відомство країни планує змінити процедуру щодо збиття об’єктів, які порушують повітряний простір країни.

Про це він сказав у понеділок, 28 вересня, цитує RMF24.

Реклама

Наразі рішення про відкриття вогню може бути прийняте лише після візуальної ідентифікації. Це означає, що пілот повинен наблизитися до цілі та точно розпізнати, що це за об’єкт.

Реклама

У цьому контексті Томчик зазначив, що найближчими днями Міноборони змінить процедуру щодо збиття об’єктів, які порушують повітряний простір країни.

«Найближчими днями Міністерство національної оборони змінить процедури відкриття вогню польськими літаками та вертольотами по об’єктах, що наближаються до нас із Росії, замінивши стандартну для мирного часу візуальну ідентифікацію на так звану позитивну ідентифікацію», — сказав Томчик.

Очікується, що після внесення змін для прийняття рішення про відкриття вогню пілоту або командиру операції буде достатньо даних радіолокатора.

Нагадаємо, у Польщі почали надавати громадянам офіційну інструкцію щодо дій у разі повітряного нападу. Документ містить чіткі рекомендації про те, як поводитися під час загрози, де шукати укриття та як підготуватися до надзвичайних ситуацій.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів