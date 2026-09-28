Ель-Ніньйо стрімко посилюється: вчені назвали незвичайні причини

Ель-Ніньйо

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Нове кліматичне явище Ель-Ніньйо вже стало найпотужнішим за всю історію спостережень, хоча до його піку залишаються місяці. Дослідники називають ситуацію такою, що виходить за межі графіків, і пояснюють, які процеси в Тихому океані спровокували формування цього кліматичного «монстра».

Про це повідомляє видання New Scientist.

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Вчені називають дві головні причини небувалої сили нинішнього Ель-Ніньйо. Щоб зрозуміти це явище, варто згадати про його протилежність — Ла-Нінью. Під час неї вітри зганяють нагріту сонцем воду Тихого океану на захід, до берегів Австралії та Індонезії.

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Там збирається величезна маса теплої води, через що рівень океану підіймається на 20 сантиметрів. Коли вітри стихають або змінюють напрямок, ця гаряча вода хлюпає назад на схід. Це і викликає Ель-Ніньйо — сильне нагрівання океану, яке підвищує температуру на всій планеті та спричиняє погодні аномалії.

Американський вчений Майкл МакФейден з агентства NOAA пояснює, що через глобальне потепління цей «басейн» постійно нагрівався останні десятиліття. Тому до кінця 2025 року на заході Тихого океану накопичилося значно більше тепла, ніж зазвичай, хоча це й не був абсолютний рекорд.

МакФейден зазначає, що лише цей факт не віщував такого потужного явища. Адже найбільше тепла океан накопичив перед попереднім Ель-Ніньйо у 2023–2024 роках. Тоді сильні вітри безперервно зганяли гарячу воду на захід протягом цілих трьох років затяжної Ла-Ніньї. Вчений додає, що стандартна Ла-Нінья зазвичай триває від 9 до 12 місяців.

Другим ключовим фактором, що спричинив рекордне Ель-Ніньйо, дослідники називають серію потужних вітрів, які дмуть на схід і виштовхують накопичену гарячу воду до Південної Америки.

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МакФейден наголошує, що цей процес не обмежується поверхнею океану. Кожен такий вітровий порив формує низхідний виступ теплої води — так звану хвилю Кельвіна. Ця хвиля пересувається через Тихий океан впродовж наступних шести-вісьмох тижнів, підсилюючи безпрецедентне нагрівання.

Нагадаємо, протягом шести місяців найпотужніший Ель-Ніньйо може спричинити понад 450 тисяч смертей через аномальну спеку, від якої найбільше постраждають країни Африки та Південно-Східної Азії.

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