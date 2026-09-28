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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

Як поставити токсичну людину на місце без жодного слова: 5 психологічних трюків

У спілкуванні з токсичними людьми найсильніша позиція — не перемогти їх у суперечці, а зберегти контроль над своєю поведінкою.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Як поставити токсичну людину на місце

Як поставити токсичну людину на місце / © Фото з відкритих джерел

Токсична людина не завжди відкрито провокує конфлікт. Іноді достатньо кількох неприємних реплік, демонстративного погляду чи спроби зачепити вас, щоб ви почали нервувати, виправдовуватися або сумніватися у собі. Але відповідати агресією зовсім не обов’язково. Існують психологічні техніки, які допомагають поставити токсичну людину на місце без сварки та зайвих слів. У багатьох ситуаціях ваша поведінка говорить набагато більше, ніж довгі пояснення.

Подивіться спокійно прямо в очі

Коли людина намагається вас спровокувати, не потрібно одразу відводити погляд або нервово посміхатися. Збережіть спокійний контакт очима на кілька секунд, а потім продовжуйте займатися своїми справами.

Важливо не перетворювати це на змагання поглядів. Завдання не в тому, щоб налякати співрозмовника, а в тому, щоб продемонструвати власну впевненість і відсутність страху перед провокацією.

Тримайте рівну поставу

Мова тіла під час спілкування з токсичною людиною може сказати більше, ніж слова. Не сутультеся, не метушіться, не стискайте нервово руки та не намагайтеся зайняти якомога менше місця.

Рівна спина, розправлені плечі, спокійні рухи й нормальний темп мовлення створюють відчуття внутрішньої зібраності. Навіть якщо всередині ви хвилюєтеся, не потрібно дозволяти провокатору керувати вашою поведінкою.

Зробіть паузу замість миттєвої реакції

Один із простих способів протистояти маніпулятору — не реагувати автоматично. Якщо вас зачепили словами, не поспішайте відповідати.

Зробіть коротку паузу, вдихніть і лише потім вирішуйте, чи варто продовжувати розмову. Така поведінка допомагає не потрапити в емоційну пастку, коли співрозмовник навмисно намагається викликати роздратування або змусити вас виправдовуватися.

Збережіть нейтральний вираз обличчя

Токсична людина може уважно стежити за вашою реакцією: чи ви образилися, злякалися, розлютилися чи почали нервувати.

Тому ще один психологічний трюк проти провокацій — не давати зайвих емоційних сигналів. Спокійний вираз обличчя, рівний тон і відсутність нервової посмішки показують, що вами не так просто керувати через емоції.

Це не означає приховувати свої почуття. Йдеться про здатність самостійно вибирати реакцію, а не діяти під тиском іншої людини.

Просто припиніть взаємодію

Іноді найкращий спосіб поставити токсичну людину на місце без слів — не продовжувати гру за її правилами.

Якщо співрозмовник переходить особисті межі, ви можете припинити розмову, переключитися на свої справи або просто відійти. Не кожну провокацію потрібно спростовувати, а кожну образу — коментувати.

Ваша відмова вступати в конфлікт не означає слабкість. Навпаки, це спосіб показати, що інша людина не може змусити вас поводитися так, як їй хочеться.

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