Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (фото)

Удар по Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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В Одесі внаслідок російської атаки 28 вересня пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За попередніми даними, постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Одесі. Серед них — 56-річний чоловік і 37-річна жінка, яких госпіталізували, а також двоє дівчат 17 та 18 років. Медики надали їм допомогу на місці. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків», — заявив він.

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Удар по багатоповерхівці в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Внаслідок атаки одна квартира була зруйнована. Вибухова хвиля пошкодила фасад будинку, скління і балкони на кількох поверхах.

Удар по багатоповерхівці в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Також у будинку виникла пожежа.

Наслідки удару по Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атаки РФ на Одесу — що відомо

Росія не припиняє атакувати Одесу. 27 вересня під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Була інформація про загиблих і постраждалих.

Раніше, 26 вересня, російський БпЛА влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі, після чого там почалася пожежа. На той момент офіційної інформації про наслідки удару ще не було.

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25 вересня РФ атакувала будинки в Одесі. 24 вересня Одеса також перебувала під атакою росіян, зокрема в місті було пошкоджено медзаклад і десятки будинків.

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