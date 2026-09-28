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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (фото)

В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий будинок. Одна квартира зруйнована, четверо людей постраждало, серед яких — неповнолітня дитина.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (фото)

Удар по Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

В Одесі внаслідок російської атаки 28 вересня пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За попередніми даними, постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Одесі. Серед них — 56-річний чоловік і 37-річна жінка, яких госпіталізували, а також двоє дівчат 17 та 18 років. Медики надали їм допомогу на місці. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків», — заявив він.

Удар по багатоповерхівці в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Удар по багатоповерхівці в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Внаслідок атаки одна квартира була зруйнована. Вибухова хвиля пошкодила фасад будинку, скління і балкони на кількох поверхах.

Удар по багатоповерхівці в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Удар по багатоповерхівці в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Також у будинку виникла пожежа.

Наслідки удару по Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки удару по Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атаки РФ на Одесу — що відомо

Росія не припиняє атакувати Одесу. 27 вересня під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Була інформація про загиблих і постраждалих.

Раніше, 26 вересня, російський БпЛА влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі, після чого там почалася пожежа. На той момент офіційної інформації про наслідки удару ще не було.

25 вересня РФ атакувала будинки в Одесі. 24 вересня Одеса також перебувала під атакою росіян, зокрема в місті було пошкоджено медзаклад і десятки будинків.

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