Чоловік Тоні Матвієнко прокоментував заручини 27-річної доньки співачки і її виїзд за кордон

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко зі старшою донькою / © Колаж ТСН.ua

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Український співак Арсен Мірзоян прокоментував заручини старшої доньки дружини, артистки Тоні Матвієнко.

Так, 27-річна Уляна виходить заміж. Бойфренд освідчився дівчині в Німеччині, де вони зараз живуть. Арсен Мірзоян говорить, що це справді чудова новина. Оскільки донька Тоні Матвієнко зараз перебуває за кордоном, то заручини — це розуміння, що поруч є людина, на яку можна покластися.

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«Де б вона не була, але людині на чужині завжди складно. Але сама ситуація, що поряд є людина, тим більше яка освідчилась їй, то відповідно їй має якось відчуватися опора і надійне плече!» — говорить музикант на проєкті «Тур зірками».

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Старша донька Тоні Матвієнко Уляна / © instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мірзоян також прокоментував виїзд Уляни за кордон. Виконавець переконаний, що це чудова можливість. Зокрема, якщо є сили, час та бажання спробувати, то чому б не скористатися цим шансом.

«Я нікого, ніколи, ні в чому не переконував, якщо це дійсно не якась фатальна помилка. Якщо ти молодий, у тебе є на це якісь плани, ще є час щось робити. От коли не робити — це погано. А якщо в тебе є час щось робити, навіть якщо це буде хибне рішення, але у тебе є час спробувати, відчути, отримати цей досвід», — прокоментував артист.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко відверто прокоментувала стосунки з Арсеном Мірзояном. Артистка згадала випадок, який ледь не знищив їхній шлюб.

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