«Україна має заплатити ціну»: у Кремлі пригрозили новими ударами

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що нинішні російські удари по Україні є «ціною», яку Київ нібито має заплатити за удари по російському тилу протягом останніх місяців.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

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«Україні доведеться заплатити ціну за свої дії останніх місяців. Саме це зараз і відбувається у вигляді ударів ЗС РФ», — заявив Пєсков.

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Він також сказав, що Росія повинна зробити так, щоб надалі «нікому не було повадно» оголошувати плани щодо завдання їй «нищівних ударів».

Окремо Пєсков прокоментував можливість переговорів щодо війни проти України. За його словами, Володимир Путін уже «досить вичерпно» висловив позицію Москви щодо переговорного процесу.

Крім того, представник Кремля заявив про необхідність відновлення переговорів зі США щодо контролю над озброєннями.

Росія робить ставку на удари вглиб України

За словами ветерана російсько-української війни Євгена Дикого, Путін змінив уявлення про те, як Росія може завершити війну, і тепер дедалі більше робить ставку на удари вглиб України.

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Дикий зазначив, що спочатку Москва розраховувала на швидку перемогу та захоплення Києва, а згодом — на виснаження української армії на фронті. Тепер, на його думку, російська стратегія зміщується в бік масованих ударів по українському тилу.

Водночас колишній очільник RUSI Майкл Кларк попереджав, що Москва може готуватися до нового етапу ескалації протягом найближчих шести місяців, намагаючись досягти своїх цілей у війні за будь-яку ціну.

Росіяни нанесли черговий удар по Києву: останні новини

Під час російської атаки на Київ 28 вересня безпілотники впали в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах столиці.

В Оболонському районі дрон упав на території нежитлової забудови. У Шевченківському районі безпілотник влучив у нежитлову будівлю в центрі міста, де спалахнула пожежа. Ще одне влучання по нежитловій забудові зафіксували в Дарницькому районі.

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Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загорілася будівля Національної академії наук України в Шевченківському районі. Люди намагалися вибратися з охопленої вогнем будівлі через вікна.

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