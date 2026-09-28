Чому японці не опалюють весь будинок взимку: їхні хитрощі можуть вас здивувати

Як японці зігріваються взимку в холодних будинках / © ТСН

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Але замість того, щоб обігрівати всю оселю, японці використовують зовсім інший підхід — зігрівають лише ті місця, де перебувають, і навіть окремі частини тіла. Деякі з їхніх способів напрочуд прості, а інші можуть здатися українцям доволі дивними. Про них розповіли на YouTube-каналі «Japan with Nao».

Обігрівають не весь будинок, а одну кімнату

У старих японських будинках тепло легко виходить назовні, тому намагання підтримувати комфортну температуру в усіх приміщеннях може бути неефективним. Особливо це стосується традиційних осель у сільській місцевості.

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Тому поширена стратегія — швидко прогріти саме ту кімнату, де перебувають люди. Для цього, зокрема, використовують гасові обігрівачі, які майже одразу дають сильне тепло.

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Кондиціонер із функцією обігріву в погано ізольованому старому будинку може бути значно менш ефективним: нагріте повітря швидко виходить, а для досягнення комфортної температури потрібно більше часу.

Під ногами — електричний килим

Ще один характерний для Японії спосіб зігрітися — електричний килим, або спеціальний нагрівальний мат.

Це особливо актуально в традиційних будинках, адже японці багато часу проводять близько до підлоги. А оскільки тепле повітря підіймається вгору, саме підлога залишається одним із найхолодніших місць.

Замість того щоб витрачати енергію на прогрівання великого об’єму повітря, можна нагріти поверхню, з якою людина безпосередньо контактує.

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Котацу — центр зимового життя

Мабуть, одним із найвідоміших японських винаходів для холодної пори року є котацу.

Це низький столик, під яким розташоване джерело тепла. Зверху конструкцію накривають товстою ковдрою, яка не дозволяє теплому повітрю виходити назовні.

Людина сідає біля столика та накриває ноги ковдрою. Таким чином тепло концентрується навколо нижньої частини тіла, навіть якщо температура в самій кімнаті залишається доволі низькою.

Взимку котацу фактично стає центром домашнього життя: біля нього їдять, дивляться телевізор, відпочивають і навіть дрімають.

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У деяких старих будинках використовують ще цікавіший прийом. Тепле повітря від гасового обігрівача за допомогою спеціальної труби спрямовують просто під котацу. Так одне джерело тепла одночасно допомагає обігрівати кімнату та простір під столиком.

Електрична ковдра зігріває спину

Навіть сидячи біля котацу, можна відчувати холод у спині. Тому японці використовують локальний обігрів і для цієї частини тіла.

Наприклад, електричну ковдру можна покласти на дзайсу — традиційний японський стілець без ніжок, на якому сидять просто на підлозі.

У результаті котацу зігріває ноги та передню частину тіла, а електрична ковдра — спину.

Цей принцип добре демонструє японський підхід до зими: необов’язково робити спекотним усе приміщення, якщо можна зігріти саме людину.

Теплий одяг носять навіть удома

У холодному японському будинку домашній одяг також має велике значення.

Популярним варіантом є термобілизна. Використовують не лише теплі кофти, а й спеціальні легінси під штани.

Колись подібну зимову білизну в Японії асоціювали переважно зі старшим поколінням. Однак сьогодні її охоче носить і молодь, особливо в холодніших сільських регіонах.

Одноразові грілки приклеюють до одягу

Ще одна японська зимова хитрість — хару-кайро, тобто тонкі грілки, які можна приклеїти до одягу.

Вони поступово виділяють тепло протягом кількох годин. Часто їх розміщують біля живота або попереку.

Такі грілки тонкі та легкі, тому практично не заважають рухатися і можуть бути особливо корисними, коли потрібно надовго вийти на вулицю.

Туалетне сидіння теж має підігрів

Одна з найбільш неприємних частин зими у старому японському будинку — холодні ванна кімната та туалет.

Тому підігрів сидіння став звичною функцією багатьох японських унітазів. У холодних будинках додатково можуть встановлювати невеликий обігрівач, щоб прогріти повітря навколо ніг.

Обігрів ванної кімнати має не лише забезпечувати комфорт. Різкий перехід із теплого приміщення до дуже холодного може спричинити різкі зміни артеріального тиску — явище, яке в Японії називають «тепловим шоком». Особливо небезпечним воно може бути для літніх людей.

Саме тому деякі японські ванні кімнати обладнані системами обігріву повітря, а іноді й теплою підлогою.

Гарячу воду у ванні можна нагріти повторно

Японська ванна має ще одну цікаву особливість — функцію оідакі, яка дозволяє повторно підігріти воду.

Традиційно члени сім’ї можуть по черзі користуватися однією ванною з водою, тому система дозволяє знову довести її до комфортної температури без необхідності щоразу наповнювати ванну заново.

Саме приймання ванни також є важливою частиною зимового побуту. Замість швидкого душу люди можуть провести у гарячій воді 10–15 хвилин, щоб добре прогріти все тіло.

А під час зимового сонцестояння існує традиція додавати до ванни цілі плоди юдзу — ароматного японського цитруса.

Взимку японці готують набе

Зігріваються японці не лише зовні, а й зсередини. Однією з найпопулярніших зимових страв є набе — японський хот-пот.

У велику каструлю кладуть овочі, м’ясо, гриби, тофу та інші інгредієнти й готують їх у бульйоні просто на столі.

Варіантів набе існує безліч: із місо, соєвим соусом, кімчі або простим солоним бульйоном.

Але головна особливість цієї страви — не лише їжа. Родина збирається навколо гарячої каструлі, а пара та гарячий бульйон створюють додаткове відчуття тепла і затишку.

Ліжко прогрівають ще до сну

Остання проблема холодного японського будинку — як заснути у крижаному ліжку.

Для цього також існує кілька хитрощів. Одна з них — електрична ковдра, яку вмикають приблизно за 10–15 хвилин до сну, щоб заздалегідь прогріти футон.

Традиційнішою альтернативою є грілка з гарячою водою.

Також використовують спеціальну сушарку для футонів, яка подає всередину гаряче повітря. Вона має подвійну користь: не лише нагріває постіль, а й допомагає позбутися зайвої вологи.

Ще один японський зимовий аксесуар — харамакі, широкий пояс із тканини, який одягають навколо живота. Він допомагає зберігати тепло в ділянці тулуба навіть під час сну.

Головний японський секрет боротьби з холодом

Японський підхід до зими в традиційних будинках суттєво відрізняється від звичного нам прагнення добре прогріти всю оселю.

Замість одного потужного джерела тепла тут працює ціла система маленьких рішень: обігрівач для однієї кімнати, теплий котацу для ніг, електрична ковдра для спини, термобілизна, компактні грілки, гаряча ванна, тепла їжа та попередньо прогріте ліжко.

Усе зводиться до простого принципу: якщо складно зігріти весь будинок, потрібно зігріти саме ті місця і частини тіла, де тепло потрібне найбільше.

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