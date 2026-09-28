"Злякалася, що я помру": відома гумористка шокувала зізнанням про алкоголізм і параліч обличчя

Настя Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

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Українська акторка, стендап-комікеса та ведуча Настя Ткаченко, яка нещодавно потрапила в ДТП, відверто розповіла про боротьбу з алкогольною залежністю, проблеми зі здоров’ям та шлях до тверезого життя.

Нині знаменитість уже понад десять місяців не вживає алкоголь. Також вона відмовилася від цигарок. Каже, що не вживає антидепресантів і повністю змінила свій спосіб життя. Водночас цей результат не дався їй легко. Ткаченко зізнається, що тривалий час навіть не сприймала власне вживання як проблему. Переламним моментом стали серйозні проблеми зі здоров’ям.

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«Я кинула пити, кинула курити, взагалі нічого не вживаю, не п’ю антидепресанти. Тобто, я чиста повністю. 10-го листопада буде рівно рік, як я не вживаю алкоголь, не палю», — розповіла Настя в інтерв’ю Okay Eva.

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Настя Ткаченко / © скриншот з відео

За словами комікеси, раніше алкоголь був частиною її повсякденності. Вона могла пити міцні напої щодня, а кількість спиртного вимірювала пляшками. Водночас Ткаченко продовжувала працювати та не вважала себе людиною із залежністю. Саме тому вона називає свій досвід функціональним алкоголізмом.

«Я пила кожен день. Я не пила просеко, пиво, цю слабоалкоголку. Це або текіла, або горілка, або джин, або віскі. Моя норма — це 0,7. Якщо я гуляла, то ми відміряли 1 л 200 мл. Звідки ж воно все взялося, не з неба мені прилетіло. Це називається функціональний алкоголізм», — пояснила знаменитість.

Ткаченко також пригадала, що з дитинства сприймала алкоголь як звичну частину різних життєвих ситуацій. За її словами, у родині спиртне асоціювалося зі святами, зустрічами та навіть сумними подіями. Згодом ця модель поведінки стала для неї нормальною і в дорослому житті.

Настя Ткаченко / © скриншот з відео

Справжній страх за власне життя з’явився після проблем зі здоров’ям. Одного ранку після повернення з туру Настя прокинулася та відчула, що не може нормально рухати половиною обличчя. Вона вирішила, що в неї інсульт, і терміново поїхала до лікарні. Медики не підтвердили цей діагноз та пов’язали стан із тривожністю.

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«І коли я вирішила не пити, ну як вирішила, мій організм сказав: „Настюшик, а може трохи стопнемося“. Я приїхала після тура… переїжджала у цей будинок з лютим бодуном, і я заснула тут на дивані. Я прокидаюсь і я не відчуваю половини обличчя. Мене херачить панічка така», — пригадала вона.

Настя Ткаченко / © скриншот з відео

Після обстежень Ткаченко почула від лікарів ще одну тривожну новину — її організм уже серйозно постраждав від алкоголю. Зокрема, медики звернули увагу на стан печінки та попередили про ризики для здоров’я, якщо вона продовжить пити. Саме тоді акторка вперше по-справжньому злякалася наслідків своєї залежності.

«Мені кажуть гуляйте, пийте. Ви молодець, ви крута. Можете продовжувати, але три роки. Тому що у вас розкладеться печінка. Ви вже одною ногою в цирозі. І я ах*ла, тому що я думала, що я недоторкана», — зізналася Настя.

Настя Ткаченко / © скриншот з відео

Спочатку вона спробувала впоратися із ситуацією самостійно. Алкоголь справді зник із її життя, однак ненадовго. Коли біль у печінці минув і самопочуття покращилося, Ткаченко вирішила, що небезпека минула. Після цього вона знову повернулася до вживання, а разом із ним — і до погіршення стану.

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«Я злякалася, що я помру. Мене лікарі налякали дуже сильно. Я дала собі час, щоб виправити ситуацію самостійно. Я перестала пити, але палила. Я подумала, що не хочу так помирати, бо це соромно. Зізнатися комусь, що ти не п’єш, бо боїшся померти від алкашки, це соромно. Визнати, що в тебе алкоголізм — це дуже страшно і соромно», — розповіла вона.

Настя Ткаченко / © скриншот з відео

Остаточно змінити ставлення до алкоголю Настю змусило чергове погіршення здоров’я. У лікарні їй показали результати її аналізів та УЗД у порівнянні з показниками здорової людини. Побачене стало для неї сильним ударом. Ткаченко каже, що тоді усвідомила: алкоголь фактично почав керувати її життям.

«Я завалила. І я так сіла і думаю, що я роблю зі своїм життям. Чому щось керує мною? Моїм здоров’ям, моєю свідомістю і всім іншим. Я на серйозні думала, що все, моє життя закінчено. Я попала в таку дофамінову яму, мене не радувало нічого. Я думала, що я вскриюсь. Я не розуміла, нащо я прокидаюся, що принесе мені цей день», — поділилася знаменитість.

Настя Ткаченко / © скриншот з відео

Після цього Ткаченко звернулася по професійну допомогу та вирушила до реабілітаційного центру для людей з алкогольною та наркотичною залежністю. Паралельно вона почала працювати з психіатром і вживати призначені препарати. Важливу роль у відновленні, за словами Насті, зіграло і її оточення.

«Я пішла в реабілітаційний центр для алко- і наркозалежних. Я нікому про це не зізнавалася, бо це соромно. Алкоголь мене переміг. Я прийшла до психіатра, вона мені прописала ліки, антидепресанти. Я почала приймати і хоч якось вирівнявся цей мій фон… Я щаслива, що я це пройшла. Результат вартує того… Дуже важливо, хто тебе оточує. Те, як мене підтримують. Це друзі, які зі мною пили, а зараз ходять зі мною на тренування».

Настя Ткаченко / © скриншот з відео

Тепер замість алкогольних вечірок у житті Насті з’явилися тренування та чайні церемонії. Вона також говорить про важливість підтримки людей, які не засуджували її під час відновлення, а залишалися поруч.

Нагадаємо, раніше Настя Ткаченко розповідала і про інші масштабні зміни у своєму житті. Цієї весни акторка зізналася, що перенесла операцію зі зменшення шлунка. Пізніше вона розкрила, скільки кілограмів втратила після втручання, та показала, як за пів року змінилося її тіло.

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