"Испугалась, что умру": известная юмористка шокировала признанием в алкоголизме и параличе лица

Настя Ткаченко

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Украинская актриса, стендап-комик и ведущая Настя Ткаченко, которая недавно попала в ДТП, откровенно рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью, проблемах со здоровьем и пути к трезвой жизни.

В настоящее время знаменитость уже более десяти месяцев не употребляет алкоголь. Кроме того, она отказалась от сигарет. Говорит, что не принимает антидепрессанты и полностью изменила свой образ жизни. В то же время этот результат дался ей нелегко. Ткаченко признается, что долгое время даже не воспринимала свое употребление алкоголя как проблему. Переломным моментом стали серьезные проблемы со здоровьем.

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«Я бросила пить, бросила курить, вообще ничего не употребляю, не принимаю антидепрессанты. То есть я полностью чиста. 10 ноября будет ровно год, как я не употребляю алкоголь и не курю», — рассказала Настя в интервью Okay Eva.

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Настя Ткаченко / © скриншот с видео

По словам комика, раньше алкоголь был частью её повседневной жизни. Она могла пить крепкие напитки каждый день, а количество спиртного измеряла бутылками. При этом Ткаченко продолжала работать и не считала себя человеком с зависимостью. Именно поэтому она называет свой опыт функциональным алкоголизмом.

«Я пила каждый день. Я не пила просекко, пиво, эту слабоалкогольную выпивку. Это либо текила, либо водка, либо джин, либо виски. Моя норма — это 0,7. Если я выходила, то мы отмеряли 1 л 200 мл. Откуда же это всё взялось, не с неба мне прилетело. Это называется функциональным алкоголизмом», — пояснила знаменитость.

Ткаченко также вспомнила, что с детства воспринимала алкоголь как привычную часть различных жизненных ситуаций. По её словам, в семье спиртное ассоциировалось с праздниками, встречами и даже печальными событиями. Со временем эта модель поведения стала для неё нормой и во взрослой жизни.

Настя Ткаченко / © скриншот с видео

Настоящий страх за собственную жизнь возник после проблем со здоровьем. Однажды утром, вернувшись из тура, Настя проснулась и почувствовала, что не может нормально двигать половиной лица. Она решила, что у неё инсульт, и срочно отправилась в больницу. Врачи не подтвердили этот диагноз и объяснили её состояние тревожностью.

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«И когда я решила не пить, ну как решила, мой организм сказал: „Настюшка, а может, немного притормозим“. Я приехала после тура… переезжала в этот дом с ужасным похмельем, и я заснула здесь на диване. Просыпаюсь — и не чувствую половины лица. „Меня какая-то дамочка так избивает“, — вспомнила она.

Настя Ткаченко / © скриншот с видео

После обследований Ткаченко услышала от врачей ещё одну тревожную новость — её организм уже серьёзно пострадал от алкоголя. В частности, медики обратили внимание на состояние печени и предупредили о рисках для здоровья, если она продолжит пить. Именно тогда актриса впервые по-настоящему испугалась последствий своей зависимости.

«Мне говорят: гуляйте, пейте. Вы молодец, вы крутая. Можете продолжать, но три года. Потому что у вас печень развалится. Вы уже одной ногой в циррозе. И я ах*ла, потому что я думала, что я неприкосновенна», — призналась Настя.

Настя Ткаченко / © скриншот с видео

Сначала она попыталась справиться с ситуацией самостоятельно. Алкоголь действительно исчез из её жизни, но ненадолго. Когда боль в печени прошла и самочувствие улучшилось, Ткаченко решила, что опасность миновала. После этого она снова вернулась к употреблению, а вместе с ним — и к ухудшению состояния.

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«Я испугалась, что умру. Врачи меня очень сильно напугали. Я дала себе время, чтобы исправить ситуацию самостоятельно. Я перестала пить, но курила. Я подумала, что не хочу так умирать, потому что это стыдно. Признаться кому-то, что ты не пьешь, потому что боишься умереть от алкоголизма, — это стыдно. Признать, что у тебя алкоголизм, — это очень страшно и стыдно», — рассказала она.

Настя Ткаченко / © скриншот с видео

Окончательно изменить отношение к алкоголю Настю заставило очередное ухудшение здоровья. В больнице ей показали результаты её анализов и УЗИ в сравнении с показателями здорового человека. Увиденное стало для неё сильным ударом. Ткаченко говорит, что тогда осознала: алкоголь фактически начал управлять её жизнью.

«Я провалилась. И я так села и думаю, что же мне делать со своей жизнью. Почему что-то управляет мной? Моим здоровьем, моим сознанием и всем остальным. Я всерьёз думала, что всё, моя жизнь закончилась. Я попала в такую дофаминовую яму, меня ничего не радовало. Я думала, что покончу с собой. Я не понимала, зачем я просыпаюсь, что принесет мне этот день», — поделилась знаменитость.

Настя Ткаченко / © скриншот с видео

После этого Ткаченко обратилась за профессиональной помощью и отправилась в реабилитационный центр для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Параллельно она начала работать с психиатром и принимать назначенные препараты. Важную роль в восстановлении, по словам Насти, сыграло и её окружение.

«Я пошла в реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Я никому об этом не признавалась, потому что это стыдно. Алкоголь победил меня. Я обратилась к психиатру, она прописала мне лекарства — антидепрессанты. Я начала их принимать, и хоть как-то выровнялось мое настроение… Я счастлива, что прошла через это. Результат того стоит… Очень важно, кто тебя окружает. То, как меня поддерживают. Это друзья, которые со мной пили, а сейчас ходят со мной на тренировки».

Настя Ткаченко / © скриншот с видео

Теперь вместо алкогольных вечеринок в жизни Насти появились тренировки и чайные церемонии. Она также говорит о том, как важно, что люди не осуждали её во время выздоровления, а оставались рядом.

Напомним, ранее Настя Ткаченко рассказывала и о других значительных изменениях в своей жизни. Этой весной актриса призналась, что перенесла операцию по уменьшению желудка. Позже она раскрыла, сколько килограммов похудела после операции, и показала, как за полгода изменилось её тело.

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