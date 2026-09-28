Какой будет цена доллара и евро в октябре: эксперт о том, будет ли резкий скачок курса

Последствия ударов РФ и нехватка валюты на рыке: что ждет курс доллара в октябре / © ТСН.ua

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Курс доллара в Украине уже почти достиг отметки в 45 гривен. А в октябре официальная стоимость американской валюты может достичь до 45,20 грн за доллар.

Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников, передают Новости.LIVE.

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Отметим, что, по обновленным данным Нацбанка, во вторник, 29 сентября, официальный курс валюты для украинцев составляет:

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А на черном рынке, как сообщает сайт «Минфин», покупка доллара в среднем обходится по 44,95 гривны (-1 копейка), а продажа — по 44,99 гривны (-3 копейки).

По словам экономиста, такая тенденция была ожидаемой, учитывая определенный дефицит иностранной валюты в Украине. Он отметил, что сейчас не работает металлургия, нет возможности экспортировать сельскохозяйственную продукцию, поэтому валюта не поступает в необходимых объемах.

«На рынке есть спрос на доллар, но нет предложения. Плюс удары России по складам и торговым заведениям привели к тому, что сейчас уничтожены запасы лекарств, продуктов питания и все это надо закупать. Поэтому спрос на иностранную валюту растет», — отметил Плотников.

Эксперт прогнозирует, что в течение октября 2026 года официальный курс гривны по отношению к доллару будет колебаться в пределах 44,85-45,20 грн/долл.

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Евро не будет так стремительно расти, считает экономист.

«В Европе сейчас дефицит горючего, проблемы с миграцией, нестабильная ситуация с экспортом/импортом. Эти вопросы требуют решения и использования денег, плюс они делают ЕС менее конкурентным по сравнению с США», — пояснил Плотников.

В то же время он отметил, что сильное обесценивание евро нежелательно для Украины, ведь страны ЕС являются важными торговыми партнерами.

Ранее эксперт дал совет на октябрь — продавать или покупать валюту.

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