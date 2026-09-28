«Не хотел, чтобы детей травили»: как мужчина похудел на 132 кг и осуществил свою мечту

Как мужчина похудел на 132 кг / © unsplash.com

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31-летний житель Лидса Брендан Бродхед, работающий специалистом по продукту, сумел сбросить более 130 килограммов. Мужчина с ростом 185 сантиметров имел пиковый вес 236 килограммов. Его история похудения очень вдохновляет.

О причине, по которой мужчина решился похудеть, и результатах рассказывает Mirror.

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Путь от 236 кг до футбольного поля: история отца, кардинально изменившего жизнь ради детей

Брендан годами боялся стать обузой для своих детей и стеснялся выходить из дома. Сегодня после шунтирования желудка и активных занятий спортом он наконец-то имеет возможность бегать и играть вместе с ними.

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Проблемы с весом у Брендана начались еще в 2015 году, когда в 19-летнем возрасте он впервые стал отцом. Пытаясь справиться со стрессом, мужчина перестал заботиться о себе и искал утешение в еде, предпочитал доставку готовых блюд. С появлением второго ребенка эмоциональное состояние только ухудшалось: росла тревожность, из-за чего Брендан начал избегать каких-либо социальных контактов.

К 2017 году мужчина потерял почти всех друзей, потому что перестал приходить на встречи с ними. На тот момент его вес был 123 килограмма. В следующем году отметка на весах достигла уже 162 килограммов, и мужчина обратился к семейному врачу. Его направили на специальную программу контроля веса и поставили в очередь на бариатрическую операцию.

Переломным моментом стал 2020 год, когда на свет появился его сын.

«Я страстный болельщик „Лидс Юнайтед“ и хотел поиграть в футбол с сыном, но понимал, что не могу — это стало для меня важным поворотным моментом», — вспоминает Брендан.

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В 2021 году он присоединился к программе Man v Fat — специальной футбольной лиги для мужчин, которые борются с лишним весом. Но из-за ментальных проблем прервал занятия уже через несколько месяцев. Не удалась и попытка соблюдать кето-диету, поскольку он регулярно срывался.

В начале 2023 года ситуация стала критической: Брендан весил 236 килограммов, носил одежду размера 7XL и имел индекс массы тела 68,6. Врачи констатировали морбидное ожирение.

«Мои дети были лишены многих вещей: я не водил их в парк, потому что если бы они побежали и упали, я не смог бы подбежать и убедиться, что с ними все в порядке», — рассказывает мужчина.

Стесняясь своих габаритов, он пытался «избегать пищи» и питался только раз в сутки, но этот единственный прием пищи обычно состоял из пиццы и кебаба.

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«Я чувствовал себя обузой для своих детей. Я не хотел, чтобы их травили в школе из-за моего веса», — признается Брендан.

После развода в том же году он переехал к матери, ограничил сладости и перешел на домашнюю еду. В мае 2023 года, когда вес упал до 198 килограммов, он вернулся в Man v Fat. Еженедельные тренировки не только помогали сбрасывать вес, но и подарили друзей на всю жизнь.

До 2025 года вес Брендана зафиксировался на отметке 170 килограммов и больше не снижался, несмотря на упражнения и рацион, богатый белком и овощами. В октябре 2025 года в рамках Национальной службы здравоохранения (NHS) ему сделали шунтирование желудка.

По данным NHS, во время этой операции желудок делят на две части с помощью специальных скобок, формируя в верхней части маленький мешочек, который подсоединяют непосредственно к нижнему отделу тонкой кишки. Благодаря этому пища обходит большую часть желудка и верхнюю часть кишечника.

«Я почувствовал огромное облегчение, когда вес начал снижаться, все наконец-то заработало, и я понял, что верну себе свою жизнь».

Сейчас Брендан весит 104 килограмма и носит одежду размера XL. Его ИМТ составляет 30,2, что все еще соответствует категории ожирения, но качество жизни изменилось коренным образом. Ежедневный рацион мужчины теперь состоит из протеинового коктейля на завтрак, салата на обед, курицы с овощами на ужин и протеинового батончика для перекуса.

«Многие считают, что операция — это легкий путь, но это совсем не так. Если ты переборщил и съел чуть больше, чем нужно, — все, чувствуешь себя ужасно, тебе становится плохо. Зато теперь я могу дать своим детям жизнь, которой они заслуживают».

Брендан больше не испытывает тревоги перед выходом на улицу и активно проводит время с детьми. Более того, он создал собственную футбольную команду, которая выступает в лиге для мужчин с избыточным весом. Недавно Брендан вместе с другими участниками Man v Fat посетил парламент Великобритании на мероприятии, посвященном общей достигнутой цели — суммарному похудению ее членов более чем на 450 тысяч килограммов.

Теперь мужчина планирует достичь нормального показателя ИМТ и дает краткий совет всем колеблющимся по поводу похудения:

«Просто сделайте это. Единственное, о чем я сожалею, это то, что не сделал этого раньше».

Похудение: последние новости

Напомним, 31-летняя жительница Китая в погоне за идеальной фигурой 15 дней употребляла исключительно воду. Благодаря этой радикальной методике женщина сбросила 20 килограммов, но получила необратимое повреждение мозга.

Невролог диагностировал у пациентки энцефалопатию Вернике, возникшую из-за критичного дефицита витаминов и фолиевой кислоты. Это состояние сопровождается спутанностью сознания, ухудшением памяти, нарушениями движения глаз и равновесия — в частности, походка женщины стала напоминать движения пингвина, и этот симптом может остаться навсегда.

Как выяснилось, пациентка практиковала «бигу» — древнюю даосскую технику голодовки, основанную на вере в возможность питаться энергией ци. Несмотря на предупреждение медиков о катастрофической угрозе неконтролируемых диет для здоровья и жизненной необходимости сбалансированного питания, этот метод до сих пор остается популярным в Сети, где соответствующий хэштег собрал 360 миллионов просмотров.

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