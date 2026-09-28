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Где на самом деле "живет" Интернет: что такое дата-центр и как он работает
Мы открываем сайты, смотрим видео, пользуемся онлайн-банкингом и отправляем сообщения в считанные секунды. Кажется, что вся эта информация просто существует где-нибудь в сети. На самом деле за привычной работой цифровых сервисов стоит реальная инфраструктура — серверы, сетевое оборудование и дата-центры.
Именно проблемы с такой инфраструктурой могут оказаться одной из причин перебоев с интернетом. Что такое дата-центр, находящийся внутри и почему от его работы могут зависеть тысячи пользователей — разбираемся простыми словами.
Что такое дата-центр и что там находится
Дата-центр или центр обработки данных (ЦОД) — это специально оборудованное помещение или целый комплекс, предназначенный для размещения серверов и сетевого оборудования.
Если просто, его можно представить как большой и хорошо защищенный «дом для серверов».
Именно серверы хранят и обрабатывают огромные объемы информации, необходимой для работы сайтов, онлайн сервисов и различных цифровых систем. В дата-центрах также может размещаться оборудование интернет-провайдеров, обеспечивающее работу их сетей.
Поэтому дата-центр — это не просто комната с большим количеством компьютеров. Это сложная инфраструктура, которая должна непрерывно работать 24 часа в сутки.
Почему серверы нельзя просто поставить в обычном помещении
Серверное оборудование потребляет немало электроэнергии и при работе выделяет тепло. Перегрев может привести к сбоям или даже выходу техники из строя.
Именно поэтому в дата-центрах работают специальные охлаждающие системы, которые поддерживают необходимые температуру и влажность.
Не менее важно стабильное электроснабжение. Дата-центры оборудуют источниками бесперебойного и резервного питания, чтобы в случае проблем с внешней электросетью серверы не отключились мгновенно.
Отдельное внимание уделяется безопасности. В таких центрах предусмотрены системы пожаротушения, видеонаблюдения и контроля доступа.
Все это необходимо с одной целью: серверы и сетевое оборудование должны работать стабильно и непрерывно.
Хранящие в дата-центрах
Дата-центры пользуются не только интернет-провайдерами. Там могут размещать оборудование банки, бизнес, государственные учреждения, логистические компании, онлайн-сервисы и другие организации, работающие с большими объемами данных.
Компании могут устанавливать в дата-центрах собственные серверы или арендовать готовое оборудование.
Это позволяет не обустраивать собственное специализированное помещение с системами охлаждения, резервного электропитания и защиты. Необходимую инфраструктуру обеспечивает оператор дата-центра.
Как дата-центр связан с вашим домашним Интернетом
Для того чтобы пользователь получил доступ к сети, интернет-провайдеру недостаточно провести кабель до квартиры или дома.
За ним стоит большая сетевая инфраструктура, обеспечивающая передачу данных между оператором и абонентами. Часть такого оборудования может быть размещена в дата-центре.
Если критическое оборудование повреждено или осталось без питания, отдельные элементы сети могут перестать работать. В результате пользователи, зависящие от этой инфраструктуры, могут столкнуться с перебоями или полностью лишиться доступа к интернету.
Именно поэтому в некоторых случаях проблему невозможно устранить простым ремонтом кабеля у дома. Сначала специалистам нужно возобновить работу оборудования и связанной с ним сетевой инфраструктуры.
Поэтому дата-центры остаются почти незаметными для большинства людей, пока работают исправно. Но по привычному нажатию кнопки «открыть сайт» стоят серверы, системы охлаждения, резервное питание, каналы связи и люди, обеспечивающие их бесперебойную работу.
FAQ
Что такое дата-центр простыми словами?
Дата-центр — это специально оборудованное помещение или комплекс помещений, в котором расположены серверы и сетевое оборудование. Там созданы необходимые условия для их непрерывной работы: стабильное и резервное электропитание, охлаждение, пожаробезопасность и контроль доступа.
Что хранится в дата-центре?
В дата центрах на серверах могут храниться и обрабатываться данные, необходимые для работы сайтов, онлайн-сервисов, банковских и других цифровых систем. Также там может размещаться сетевое оборудование интернет-провайдеров и других компаний.