Двенадцать интересных фактов о помидорах, которых вы могли не знать

Интересные факты о помидорах / © pexels.com

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Рассказываем интересные факты о помидорах, после которых вы, возможно, посмотрите на них совсем по-другому.

Помидор на самом деле не овощ

Хотя в кулинарии помидоры традиционно относят к овощам, с точки зрения ботаники они плоды, а точнее — ягоды. Плод томата образуется из завязи цветка и содержит семена, что позволяет ботаникам классифицировать его именно так.

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Поэтому ответ на популярный вопрос «помидор — это овощ или фрукт?» зависит от контекста: для кулинара это овощ, а для ботаника — плод.

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Родина помидоров — вовсе не Италия

Помидоры настолько прочно ассоциируются с итальянской кухней, что легко предположить, что они происходят именно из Италии. Однако их корни следует искать в Южной Америке.

Дикие предки современных томатов росли в районе Анд, а ранние плоды были значительно меньше тех, которые мы сегодня видим в супермаркетах. Есть данные, что томаты происходят с территорий современных Перу и Эквадора, тогда как одомашнивание растения связывают также с Мексикой.

В Европу помидоры попали только в XVI веке

Европейцы познакомились с томатами после путешествий испанцев в Америку. В Европу растение привезли в XVI веке, однако оно далеко не сразу превратилось в привычный продукт питания.

Сегодня без томатов трудно представить итальянские соусы, испанское гаспачо и множество других европейских блюд.

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Когда европейцы боялись есть помидоры

После появления томатов в Европе к ним долгое время относились с подозрением. Растение принадлежит к семейству пасленовых, в которое входят и некоторые ядовитые виды.

Поэтому помидоры некоторое время считали опасными и выращивали прежде всего как декоративные растения.

Сейчас это звучит странно, ведь помидоры стали одним из самых распространенных продуктов в мире.

Существуют тысячи сортов помидоров

Красный круглый помидор — лишь один из множества вариантов. Томаты могут быть крошечными, как черри, или очень крупными, круглыми, удлиненными или грушевидными.

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Различается и цвет плодов. Кроме традиционных красных можно встретить желтые, оранжевые, зеленые, розовые и даже темно-фиолетовые помидоры.

По данным Королевских ботанических садов Кью, известно более 10 тысяч сортов томатов.

Помидоры — родственники картофеля и баклажанов

Томат имеет больше общего с картофелем, баклажаном и перцем, чем может показаться на первый взгляд. Все они принадлежат к семейству пасленовых.

Научное название обычного томата — Solanum lycopersicum. К роду Solanum также относится картофель, а сама семья пасленовых объединяет большое количество видов.

Красный цвет помидорам придает ликопин

За характерный красный цвет спелых помидоров в значительной степени отвечает ликопин — природный пигмент из группы каротиноидов.

Он также обладает антиоксидантными свойствами. Томаты и продукты являются одним из самых известных пищевых источников ликопина.

Поэтому помидоры интересны не только как универсальный кулинарный ингредиент, но и как часть разнообразного рациона.

Термическая обработка томатов имеет неожиданное преимущество

Обычно мы привыкли думать, что овощи и фрукты полезнее есть исключительно свежими. С помидорами ситуация более интересная.

Ликопин хорошо представлен и в продуктах из термически обработанных томатов. Кроме того, этот каротиноид жирорастворим, поэтому сочетание томатов с полезными жирами, например оливковым маслом, может способствовать его усвоению организмом.

Так что томатный соус с небольшим количеством оливкового масла — не только вкусное сочетание.

В помидорах есть витамин C и калий

Помидоры содержат целый ряд питательных веществ. В частности, они являются источником витамина C, фолатов и калия, а среди каротиноидов у них особенно выделяется ликопин.

Поэтому свежие томаты легко вписать в сбалансированный рацион — от простого салата до гарнира или соуса.

Томаты не всегда красные

Мы привыкли определять спелость помидора, прежде всего по красному цвету, но это правило работает далеко не для всех сортов.

Спелые томаты могут быть желтыми, оранжевыми, зелеными или фиолетовыми. Различаются они также вкусом, текстурой, размером и формой.

Поэтому зеленый помидор не обязательно недозрелый — иногда таким его задумала природа и селекционеры.

Помидор стал одним из первых генетически модифицированных продуктов в магазинах

У томатов есть место и в истории пищевых технологий. В 1994 году Flavr Savr стал первым генетически модифицированным пищевым продуктом, поступившим в продажу.

Его создали так, чтобы плоды медленнее размягчались и дольше сохраняли товарный вид.

Помидор даже оказался в центре юридического спора

Вопрос «помидор — это фрукт или овощ» в свое время имел совершенно практическое значение.

В 1893 году Верховный суд США рассматривал вопросы классификации томатов в контексте таможенных пошлин. По делу Nix v. Hedden суд постановил, что хотя с точки зрения ботаники томаты являются плодами, в обычном употреблении их считают овощами, а потому они подлежали налогообложению как овощи.

Так обычный помидор умудрился остаться плодом для ботаников и стать овощем в кулинарном и даже юридическом понимании.

Почему помидоры следует добавлять в рацион

Помидоры — доступный продукт, который можно есть свежим, запекать, тушить, добавлять в супы, салаты и соусы. Они содержат витамин C, калий, фолаты и каротиноиды, включая ликопин.

Исследования также изучают возможную связь потребления томатов и ликопина со здоровьем сердечно-сосудистой системы. В то же время, такие наблюдения не означают, что помидоры сами собой могут предотвращать или лечить заболевания.

И, пожалуй, самое интересное в помидорах то, насколько привычным стал продукт, когда-то являвшийся экзотическим американским растением, вызывал недоверие у европейцев и даже стал предметом судебного спора.

FAQ

Помидор — это овощ или фрукт?

С точки зрения ботаники помидор является плодом, а точнее ягодой, поскольку развивается из завязи цветка и содержит семена. В кулинарии его традиционно считают овощем из-за вкуса и способа использования в блюдах.

Чем полезны помидоры для организма?

Помидоры содержат витамин C, калий, фолаты и разные каротиноиды. Особое внимание исследователей привлекает ликопин — природный пигмент с антиоксидантными свойствами, который придает многим сортам томатов характерный красный цвет.

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