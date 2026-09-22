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Помните соки в трехлитровых банках: вот что на самом деле наливали в них в СССР
Для многих людей трехлитровая банка сока — один из самых узнаваемых гастрономических символов советских времен. Яблочный, виноградный, вишневый, особенно томатный — эти напитки и сегодня вспоминают с ностальгией.
Причем часто можно услышать, что соки были «настоящими»: без консервантов, ароматизаторов и других добавок. Да действительно ли в банках был исключительно натуральный сок?
Не только фрукты: что могло быть в составе советских соков
Многие соки в СССР действительно изготовляли из фруктового и овощного сырья. Для производства использовали яблоки, виноград, вишни, томаты и другие плоды.
Однако утверждение, что все такие напитки состояли исключительно из сока — преувеличение.
Рецептуры отдельных продуктов подразумевали использование дополнительных компонентов. В частности, производители могли добавлять сахар и пищевые кислоты. Кроме того, на прилавках были не только соки, но и нектары и фруктовые напитки, в которых доля плодовой составляющей могла быть меньше.
Так что состав зависел от конкретного вида продукта и технологии его изготовления.
Почему советский сок мог иметь осадок
Сегодня покупатель привык к напитку одинакового цвета и консистенции. А вот в старых трёхлитровых банках нередко можно было увидеть осадок или мякоть на дне.
И это не обязательно значило, что продукт испортился.
Для соков с мякотью и продуктов прямого отжима неоднородность была нормальной. На характеристики напитка влияло и само сырье. Вкус яблок, винограда или других плодов отличался в зависимости от сорта и урожая, поэтому готовый продукт не всегда был абсолютно одинаковым.
Именно этим можно объяснить, почему знакомый сок одного года мог быть слаще, а в другом — ощутимо более кислым.
Как он хранился без большого количества консервантов
Длительный срок хранения советских соков иногда воспринимают как доказательство того, что к ним непременно добавляли многие консерванты.
В действительности важную роль играла технология.
Перед укупоркой продукт проходил тепловую обработку — применяли пастеризацию или стерилизацию. После этого сок герметично закрывали в стеклянной таре. Это помогало оградить содержимое от повторного попадания микроорганизмов и позволяло сохранять продукт дольше.
То есть сама способность закрытой банки стоять месяцами еще не свидетельствовала о большом количестве консервантов в напитках.
Почему томатный сок запомнился больше всего
Отдельная история — томатный сок. В советское время это был очень популярный напиток. Его можно было приобрести не только в крупных стеклянных банках, но и выпить прямо в магазине или заведении, где продавали сок на разлив.
Рядом часто стояли соль и ложечки: клиент мог сам посолить напиток так, как ему нравилось.
Для многих именно стакан густого томатного сока с солью стал одним из вкусов, наиболее ассоциирующихся с той эпохой.
Были ли советские соки натуральными
Однозначного ответа для всего ассортимента нет.
Многие продукты действительно изготовляли из натурального фруктового или овощного сырья. Осадок, мякоть и отличия во вкусе могли быть естественными последствиями использованного сырья и технологии производства.
В то же время, не каждая трехлитровая банка содержала исключительно сок без дополнительных компонентов. Рецептуры могли подразумевать сахар, пищевые кислоты и другие составляющие, а рядом с соками продавали нектары и фруктовые напитки.
Поэтому знакомая фраза «ранее весь сок был полностью натуральным» скорее упрощает реальную картину.
FAQ
Из чего делали соки в СССР?
Для производства использовали фруктовое и овощное сырье — в частности, яблоки, виноград, вишни и томаты. В зависимости от конкретной рецептуры к продукту могли добавлять сахар, пищевые кислоты и другие компоненты.
Почему советские соки долго хранились без консервантов?
Длительному хранению способствовала тепловая обработка. Соки пастеризовали или стерилизовали, после чего герметично закрывали в стеклянных банках. Такая технология помогала оградить продукт от микроорганизмов и увеличивала срок его хранения.