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Почему умерла Хайден Панеттьери: названа точная причина смерти 36-летней экс-невесты Кличко
Хайден Панеттьери умерла 16 августа. А это же появились результаты токсикологической экспертизы, которые установили причину смерти.
Названа точная причина смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, которая была бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко.
Звезда Голливуда умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Было произведено вскрытие, которое не выявило признаков насильственной смерти. Так что точную причину смерти выяснили с помощью токсикологической экспертизы. Выяснилось, что Хайден Панеттьери умерла из-за «токсического воздействия» фентанила — мощного синтетического опиоидного анальгетика — на его организм. Смерть актрисы сочли несчастным случаем, передает Unilad со ссылкой на офис коронера округа Гринвилл.
«Причиной смерти было установлено токсическое влияние фентанила, 4-ANPP, алпразолама, метокарбамола и кветиапина. Способ смерти был признан несчастным случаем», — говорится в сообщении.
Что известно о смерти Хайден Панеттьери
Американская актриса Хайден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Артистку без признаков жизни обнаружили в ее апартаментах в Гринвилле. Известно, что к дому вызвал скорую ее бойфренд Брайан Хикерсон. Мужчина также пытался реанимировать артистку, введя ей наркан — препарат, устраняющий последствия передозировки опиоидами. Прибывшие медики констатировали смерть Хайден Панеттьери.
В конце концов, за дело взялись полицейские. К расследованию также присоединилось Управление по борьбе с наркотиками. Ранее в СМИ утверждалось, что причиной смерти Хайден Панеттьери могли стать таблетки оксикодона с примесями фентанила. Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что артистка приобрела у дилера оксикодон. В то роковое утро актриса приняла таблетку, которая оказалась с примесями фентанила. Предполагалось, что это привело к передозировке, что и повлекло за собой смерть Хайден Панеттьери.