Почему умерла Хайден Панеттьери: названа точная причина смерти 36-летней экс-невесты Кличко

Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Названа точная причина смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, которая была бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко.

Звезда Голливуда умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Было произведено вскрытие, которое не выявило признаков насильственной смерти. Так что точную причину смерти выяснили с помощью токсикологической экспертизы. Выяснилось, что Хайден Панеттьери умерла из-за «токсического воздействия» фентанила — мощного синтетического опиоидного анальгетика — на его организм. Смерть актрисы сочли несчастным случаем, передает Unilad со ссылкой на офис коронера округа Гринвилл.

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«Причиной смерти было установлено токсическое влияние фентанила, 4-ANPP, алпразолама, метокарбамола и кветиапина. Способ смерти был признан несчастным случаем», — говорится в сообщении.

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Хайден Панеттьери / © Associated Press

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Артистку без признаков жизни обнаружили в ее апартаментах в Гринвилле. Известно, что к дому вызвал скорую ее бойфренд Брайан Хикерсон. Мужчина также пытался реанимировать артистку, введя ей наркан — препарат, устраняющий последствия передозировки опиоидами. Прибывшие медики констатировали смерть Хайден Панеттьери.

В конце концов, за дело взялись полицейские. К расследованию также присоединилось Управление по борьбе с наркотиками. Ранее в СМИ утверждалось, что причиной смерти Хайден Панеттьери могли стать таблетки оксикодона с примесями фентанила. Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что артистка приобрела у дилера оксикодон. В то роковое утро актриса приняла таблетку, которая оказалась с примесями фентанила. Предполагалось, что это привело к передозировке, что и повлекло за собой смерть Хайден Панеттьери.

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