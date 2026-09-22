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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Чому померла Гайден Панеттьєрі: названа точна причина смерті 36-річної екснареченої Кличка

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня. А це ж з’явились результати токсикологічної експертизи, які встановили причину смерті.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Названа точна причина смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка була колишньою нареченою українського боксера Володимира Кличка.

Зірка Голлівуду померла 16 серпня у віці 36 років. Був проведений розтин, який не виявив ознак насильницької смерті. Тож, точну причину смерті з’ясували за допомогою токсикологічної експертизи. З’ясувалось, що Гайден Панеттьєрі померла через «токсичний вплив» фентанілу — потужного синтетичного опіоїдного анальгетику - на її організм. Смерть акторки визнали нещасним випадком, передає Unilad з посиланням на офіс коронера округу Грінвілл.

«Причиною смерті було встановлено токсичний вплив фентанілу, 4-ANPP, алпразоламу, метокарбамолу та кветіапіну. Спосіб смерті було визнано нещасним випадком», — йдеться в повідомленні.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Американська акторка Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Артистку без ознак життя виявили в її апартаментах у Грінвіллі. Відомо, що до будинку викликав швидку її бойфренд Браян Гікерсон. Чоловік також намагався реанімувати артистку, ввівши їй наркан — препарат, що усуває наслідки передозування опіоїдами. Медики, що прибули на виклик, констатували смерть Гайден Панеттьєрі.

Врешті, за справу взялися поліцейські. До розслідування також долучилось Управління боротьби з наркотиками. Раніше у ЗМІ стверджувалось, що причиною смерті Гайден Панеттьєрі могли стати пігулки оксикодону з домішками фентанілу. Журналісти з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що артистка придбала в дилера оксикодон. Того фатального ранку акторка прийняла пігулку, яка виявилась із домішками фентанілу. Припускалось, що це призвело до передозування, що й спричинило смерть Гайден Панеттьєрі.

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