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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
761
Час на прочитання
4 хв

"Він — професійний аферист": відома блогерка розлучилася й викрила ексчоловіка на схемах і зрадах

Три роки подружжя приховувало чимало таємниць, про які тепер знатимуть усі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Анастасія Скальницька

Анастасія Скальницька / © instagram.com/skalnytska.n

Українська бізнесвумен і блогерка Анастасія Скальницька офіційно розлучилася й шокувала причиною розриву з чоловіком Богданом.

Подружжя виховувало двох дітей — спільного сина й доньку від попереднього шлюбу зірки. Проте їхній трирічний шлюб завершився. Спочатку блогерка намагалася не виносити весь бруд на публіку, але зрештою захотіла розставити крапки над «і» у заяві в Instagram.

«Мій колишній чоловік — професійний аферист. Почати стосунки, аби у подальшому розводити мене на гроші, зраджувати мене все життя з повіями, залишити мій бізнес у боргах, брати кредити на моїх співробітників… Через 10 днів після розлучення почали вилазити такі факти, що я не думала, що таке існує», — приголомшила підприємиця.

Анастасія Скальницька і її колишній чоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасія Скальницька і її колишній чоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Скальницька пригадала, що ще на початку роману з майбутнім чоловіком він помітив її хист до бізнесу й «входив в довіру». А все закрутилося з купівлі автівки за космічну суму для блогерки за її зароблені гроші. Водночас вона бачила і його капітал — елітні авто, які, як потім з’ясувалося, належали не йому.

Через півтора місяця стосунків Богдан попросив Настю повезти свої гроші до Польщі й покласти на її рахунок, адже у нього назрівали «проблеми». Він вручив їй пакет з купюрами, які, на думку блогерки зараз, були несправжніми. Та наступного дня трапляється непередбачуване.

«Мені телефонують і кажуть, що всі гроші забрали й Богдан у в’язниці, і щоб вийти, треба така-то сума. Дуже велика. Я думала продавати машину, бо все буває у житті. І він погоджується. Я продаю через людину, яку він дав. І він взяв ще борг у іншого — ще одна "машина". Я продавала речі», — зізналася блогерка.

Анастасія Скальницька і її колишній чоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасія Скальницька і її колишній чоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Проте Богдан заспокоював обраницю своїми бізнесами, коли вона була занепокоєна своїм і доньчиним майбутнім. Згодом вони таки заручилися, попри все.

«Але мені Бог давав знак. Коли ми лише тиждень були знайомі, то ми врізалися одне в одного. Після освідчення він шукав себе. Потім весілля за мої кошти. Але він давав якісь кошти. Це не альфонс. Це аферист. Він не жив за мій кошт, просто той борг і всі майбутні протягом трьох років — їх не існувало. Він просто брав у мене кошти і жив», — шокувала блогерка.

Анастасія Скальницька з дітьми і її колишній чоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасія Скальницька з дітьми і її колишній чоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Надалі чоловік продовжував маніпулювати власними проблемами і ризиками, що його «заберуть». І, за словами блогерки, чергова така схема сталася у момент, коли вона щойно взяла в кредит нову другу машину. Врешті, і її довелося продати і дати гроші Богдану.

«Такі ситуації були постійно і вони не закінчувалися. Я давала гроші на його бізнес. Дуже часто він повертався пізно. Але я не звертала увагу, бо мала ціль закрити всі борги. Я прокидалася лише з думкою, де знайти гроші. Ну це мій чоловік, я йому довіряла, думала, він молодий і він підніметься, а я почекаю», — розповіла Настя.

Надалі Скальницька запропонувала горе-обранцеві допомагати їй у бізнесі. Проте він і там знаходив способи, як ошукати дружину.

«Всі помічали, що зі мною щось не так. Нікому не розказувала про наші проблеми. Він казав, що я така важка. А я хотіла все віддати і жити спокійно. Я не бачила ніколи, аби він переживав за його ж борги. А потім я вперше за три роки розплакалася дуже сильно. А він: "Ну ти ж така нещасна"», — пригадала бізнесвумен.

Анастасія Скальницька і її колишній чоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасія Скальницька і її колишній чоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Це стало останньою краплею. Після розлучення ексчоловік списав усі гроші з прибуткового бізнесу Скальницької і лишив на балансі 800 грн. Ба більше, взяв кредити на співробітників і загалом мав боргів на понад мільйон гривень.

«Потім я дізнаюсь, що машина не наша. І всі ті гроші він забирав собі. Він пропрацьовував схеми і всіх тих боргів не існувало. Він мене ніколи не кохав. Я була для нього фінансовим проєктом», — підсумувала блогерка.

Згодом стало відомо і про систематичні зради з боку ексчоловіка. За словами Насті, ексчоловік надсилав з її ж квіткової крамниці букети іншим коханкам, їздив до них. Ба більше, так само Богдан, як стверджує блогерка, ошукував їхнє близьке оточення й брехав їй про інших в корисливих цілях.

Анастасія Скальницька і її колишній чоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасія Скальницька і її колишній чоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

«На сьогодні у мене немає нічого. Ні машини, ні квартири. Тільки борги. Три з половиною року мене використовували», — додала блогерка.

Зараз Настя запевняє, що згодом позбудеться цього прізвища і вірить, що «життя розставить все на свої місця». А решту ж закликала бути обачнішими.

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