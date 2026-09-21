Погляньте в небо в ці дати: почалося незвичайне метеорне шоу

Зорепад / © Pexels

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Метеорний потік Південні Тауриди — один із найтриваліших у році — вже розпочався. Хоча рясного зорепаду не очікується, це явище відоме появою яскравих вогняних куль, які повільно пролітають нічним небом.

Про це повідомляє Live Science.

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За даними Американського метеорного товариства, потік триватиме до 20 листопада. Більше звичайних метеорів можна буде побачити в ніч проти 14 жовтня. А головний пік із яскравими вогняними кулями припаде на ніч проти 5 листопада. У цей час падатиме від п’яти до десяти метеорів за годину.

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У NASA пояснюють, південні Тауриди утворені з уламків комети 2P/Енке. Вони входять в атмосферу Землі досить повільно — на швидкості близько 27 кілометрів на секунду. Через це метеори згорають довше, залишаючись видимими, та утворюють яскраві спалахи. Пізніше восени до них приєднається ще один потік — Північні Тауриди.

Цьогоріч умови для спостережень будуть ідеальними: у ніч проти 14 жовтня небо буде безмісячним, а 5 листопада Місяць буде освітлений лише на 18%. Здається, що метеори вилітають із сузір’я Тельця, але вони можуть з’явитися в будь-якій точці неба. Астрономи радять знайти відкриту місцевість і спостерігати неозброєним оком — біноклі чи телескопи не потрібні, адже для цього краще охопити поглядом якомога ширшу ділянку неба.

Оскільки радіант розташований близько до екліптики, зорепад можна спостерігати з обох півкуль Землі, хоча у Північній умови традиційно є сприятливішими. Водночас фахівці зауважують, що через низьку інтенсивність явища жителям міст може бути складно зафіксувати вогняні кулі без виїзду в темні локації без світлового забруднення.

Нагадаємо, космічний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який 17 років досліджує Місяць, зафіксував найбільший новий кратер за весь час своєї роботи — за розмірами він перевищує Колізей.

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