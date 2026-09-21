Країни НАТО готуються до можливих людських жертв від дій Росії

«Це суцільне везіння, що жертв досі немає»: у ЄС і НАТО готуються до смертоносних гібридних атак Росії / © ТСН.ua

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Міністри закордонних справ ЄС, які зустрічаються на полях Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН) у Нью-Йорку, спробують вирішити, що робити, якщо внаслідок гібридної атаки Росії загинуть громадяни країн ЄС або НАТО.

Про це пише Рolitico.

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«Враховуючи масштаби та характер дій Росії, рано чи пізно неминучі жертви, — сказав один із дипломатів. — Це чиста удача, що їх ще не було».

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Попередження про гібридні атаки викликали шквал дипломатичних зусиль ЄС, і один високопоставлений дипломат повідомив, що посланці зустрінуться цього тижня в захищеній кімнаті для засідань Ради, також відомій як «бункер», щоб обговорити цю небезпеку.

Експерти зазначають, що йдеться про загрози російських кібератак на критичну інфраструктуру, диверсії на транспортних та енергетичних вузлах, а також штучно спровоковані інциденти на кордонах країн-членів Альянсу.

Раніше повідомлялося, що РФ масово готує ліжка у шпиталях біля кордонів НАТО.

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