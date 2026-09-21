Угорщина відмовилася від участі у "Карпатській вісімці" і заборонила будівництво українського нафтосховища

Петер Мадяр / © Associated Press

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Угорщина не братиме участі у форматі Карпатської вісімки, який ініціювала Україна.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, передають угорські ЗМІ.

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Петер Мадяр сказав, що, хоча Угорщина й отримала запрошення від України приєднатися, вона його не прийняла.

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«Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали», — заявив він,

Петер Мадяр заявив, що має вагомі причини не приєднуватися до Карпатської вісімки, але Міністерство закордонних справ Угорщини не розкрило, яка саме це була вагома причина.

Крім того, Мадяр заявив, що поки при владі його уряд, в Угорщині не буде нафтосховищ для України.

Реакція України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна здивована «надмірно конфронтаційними заявами» прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

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За його словами, причини такого категоричного відкидання з боку Угорщини залишаються невідомими.

«Ще одним дивним розвитком подій стали заяви, що ставлять під сумнів прямий, прагматичний та взаємовигідний характер співробітництва між українськими та угорськими енергетичними компаніями, узгоджений у двосторонній меморандумі. Коли б політика не втручалася в прагматичний бізнес, з цього нічого доброго не вийде», — каже Сибіга, маючи на увазі заяву Мадяра про нафтосховище.

Глава МЗС поскаржився, що останні заяви з Будапешта його дивують.

«Здається, що хоча Віктор Орбан і пішов, його політика обструкціонізму та ізоляціонізму продовжує процвітати. Орбанізм не приніс добра ні Угорщині, ні ширшому регіону в минулому — і не принесе добра нікому надалі», — зазначив міністр.

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Незважаючи на ці заяви, Сибіга висловив готовність до розвитку двостороннього співробітництва з Угорщиною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 вересня оголосив про запуск Карпатської вісімки (С8), яка об’єднує Україну та сусідні європейські держави: Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Австрію, Чехію та Угорщину, а також Європейський Союз.

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