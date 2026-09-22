Головний комуніст РФ заговорив про програш Росії у війні: що він сказав про курс Кремля

Кремль / © Associated Press

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Лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов після “виборів” до Держдуми виступив із критикою нинішнього курсу російської влади та попередив про наслідки затягування війни.

Під час брифінгу КПРФ за підсумками “голосування” Зюганов закликав до "лівоцентристського повороту" та зміни економічної політики. В офіційному повідомленні партії він також говорив про необхідність нового курсу, стримування цін і прискорення економічного розвитку.

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"Якщо курс не зміниться і ця виснажлива війна триватиме й надалі — всі програють", — заявив Зюганов.

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Він також розкритикував темпи розвитку російської економіки. За словами Зюганова, тоді як світова економіка зростає на 3–4% на рік, Росія протягом тривалого часу демонструє значно нижчі темпи.

Окремо лідер КПРФ звернув увагу на технологічне відставання країни, заявивши, що Росія "за 20 років навіть власного телефону не виготовила".

Зюганов також стверджує, що від початку повномасштабної війни кількість російських олігархів зросла зі 105 до 155, а їхні сукупні статки становлять близько 700 млрд доларів. Це оцінки самого політика.

Водночас офіційний матеріал КПРФ про брифінг подає виступ Зюганова у значно більш провладній тональності: там він говорить про "програму перемоги", "успіхи на фронті" та необхідність мобілізації ресурсів країни.

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