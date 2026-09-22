Гроші на застави не приймають: банки блокують платежі за Столара та Мудру у справі "Форест Гамп" — ЗМІ

Банки блокують мільйонні застави / © ТСН

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Банки відмовляються проводити платежі для внесення застави за народного депутата Вадима Столара та колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на власні джерела.

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Зі інформацією джерел, представники банків пояснюють такі рішення рекомендаціями Національного банку України.

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Йдеться про ситуацію, за якої замість перевірки походження коштів фінансовий моніторинг фактично блокує можливість перерахувати гроші на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Чому Столар не вніс 300 млн грн застави

11 вересня ВАКС визначив Вадиму Столару запобіжний захід у вигляді застави на 300 млн грн без тримання під вартою. Депутат є фігурантом розслідувань НАБУ і САП «Феміда» та «Форест Гамп».

За нормами Кримінального процесуального кодексу, підозрюваний, який не перебуває під вартою, має внести заставу або забезпечити її внесення заставодавцем протягом п’яти днів після обрання такого запобіжного заходу. Водночас внести заставу можна і пізніше, якщо до цього моменту суд не змінив запобіжний захід.

Столар у визначений строк 300 млн грн не вніс. Водночас НАБУ та САП не зверталися до ВАКС із клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

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Як повідомляють джерела ZN.UA, Столар заявив стороні обвинувачення, що має необхідну суму та готовий внести заставу. Однак, за їхньою інформацією, банки відмовляються проводити відповідні платежі.

Рішення, за даними співрозмовників видання, ухвалюють підрозділи фінансового моніторингу банків. Вони визначають кошти, які мають бути перераховані на рахунок ВАКС як застава, як ризикові. В окремих випадках банки, як стверджують джерела, також розривають зі Столаром договори банківського обслуговування.

За інформацією ZN.UA, Столар пропонував альтернативний варіант — накласти арешт на 300 млн грн на його банківських рахунках.

Співрозмовники видання зазначають, що в приватних розмовах представники банків посилаються на рекомендацію Національного банку не проводити платежі, пов’язані з внесенням застав у цих справах.

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Саме цим джерела пояснюють відсутність клопотання САП про взяття Столара під варту. У разі такого звернення до суду депутат може надати документи, які підтверджують його спроби внести заставу та відмови банків.

Подібна ситуація виникла із заставою Мудрої

Проблема, за даними джерел ZN.UA, виникла також із заставою за Ірину Мудру.

25 серпня ВАКС взяв її під варту на 60 діб із можливістю звільнення після внесення застави у 20 млн грн. 2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

За інформацією джерел видання, Мудра встигла внести 5 млн грн власних коштів, після чого її рахунки були арештовані.

Решту застави намагався внести її чоловік. Однак банки, як стверджують співрозмовники ZN.UA, відмовлялися проводити платежі. Адвокати перевіряли можливість переказати кошти через кілька банків і навіть намагалися здійснити платежі на суму 1 тис. грн, однак і такі операції не проводилися.

Як і у випадку зі Столаром, відмови, за даними джерел, надходили від підрозділів фінансового моніторингу. Представники банків у приватних розмовах посилалися на рекомендацію НБУ не проводити такі платежі на рахунок ВАКС.

У результаті Мудра залишається під вартою, хоча суд визначив внесення 20 млн грн застави як альтернативу триманню під вартою.

Що кажуть про роботу фінмоніторингу

Співрозмовники ZN.UA наголошують, що проблема, на їхню думку, не в самій системі фінансового моніторингу. Вона передбачає перевірку походження коштів та дає банкам відповідні інструменти для контролю операцій.

За словами джерел, раніше випадки проходження контролю коштами сумнівного походження могли бути пов’язані з ручним втручанням у роботу цієї системи.

Тепер, як вважають співрозмовники видання, виникла протилежна ситуація: замість перевірки походження конкретних коштів може блокуватися сама можливість внести заставу.

Законодавство дозволяє банкам відмовляти у проведенні підозрілих операцій та зупиняти їх у передбачених процедурах. Водночас, за даними ZN.UA, окремої законодавчої заборони на операцію лише через те, що кошти призначені для внесення застави, немає.

«Кошти треба перевіряти. Якщо вони законні й їхнє походження підтверджене — платіж має бути проведений. Не можна замість перевірки просто блокувати саму можливість внести заставу», — пояснив співрозмовник ZN.UA.

Нагадаємо, 19 серпня, НАБУ та САП провели спецоперацію «Форест Гамп», яка охоплює діяльність високопосадовців Офісу президента та народних депутатів. У ЗМІ назвали їхні імена.

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