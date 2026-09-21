На Трампа подали до суду: що стало причиною

Дональд Трамп / © Associated Press

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Видання MS NOW, CNN та Politico подають спільний позов проти адміністрації Дональда Трампа через позбавлення їхніх журналістів доступу до Білого дому. Медіа звинувачують уряд у порушенні Першої поправки до Конституції США та наступі на свободу преси.

Про це повідомляє Reuters.

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Чому провідні ЗМІ подали до суду на адміністрацію Трампа

Журналісти вже попередили владу про суд і випустили спільну заяву. Вони очікують, що екстрені слухання у цій справі пройдуть найближчими днями.

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У своїй заяві редакції пояснили, що подали позов заради захисту своїх прав за Першою поправкою. Вони прагнуть довести, що уряд не має права вказувати пресі, які саме новини їй публікувати.

«Без попередження чи судового розгляду Білий дім анулював акредитацію наших журналістів, оскільки заперечував проти наших репортажів. Якщо залишити це без розгляду, це загрожує свободі преси та праву громадськості на незалежну журналістику, вільну від втручання уряду», — заявили журналісти.

Журналістів не пускають до Білого дому: як це пояснює Дональд Трамп

Конфлікт перейшов у гарячу фазу в суботу, коли репортерів трьох згаданих видань не пустили на територію Білого дому, а їхні пресакредитації були конфісковані.

Напередодні Дональд Трамп у соціальних мережах анонсував заборону роботи певних новинних агентств і пригрозив заблокувати доступ іншим ЗМІ. Пізніше в Овальному кабінеті він підтвердив цей крок, уточнивши, що конкретних інцидентів, які б спровокували такі дії, не було.

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Офіційні представники Білого дому на запити про коментар не відповіли. Натомість сам Дональд Трамп у понеділок виступив на захист свого рішення у соціальних мережах, бездоказово звинувативши пресу в загрозі безпеці.

«Білий дім не розпочинає наступ на вільну пресу, що я ціную. Він розпочинає наступ на ФЕЙКОВІ НОВИНИ. Це корумповано, цілеспрямовано, повсюдно, повністю скоординовано та повністю вийшло з-під контролю. Це загроза нашій національній безпеці, і це має бути зупинено ЗАРАЗ!», — зазначив Трамп.

Відповідаючи на запитання, які ще ЗМІ можуть опинитися під забороною, Трамп назвав The New York Times та The Washington Post «фейковими новинами», але додав, що їх ще не усунули з Білого дому.

Як конфлікт із пресою вплине на рейтинги республіканців

Зазначається, що адміністрація Трампа руйнує традиційні правила роботи з пресою. Білий дім блокує великі медіа, віддаючи перевагу лише тим, хто підтримує уряд. Цей конфлікт відбувається перед виборами в листопаді, коли республіканці намагаються втримати більшість у Конгресі на тлі дуже низьких рейтингів президента.

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Дії Трампа вже розкритикували Асоціація кореспондентів Білого дому, Associated Press та інші організації. Вони закликали негайно відновити доступ журналістів заради захисту свободи слова. Торік агентство Associated Press вже подавало аналогічний позов після того, як його та Reuters виключили з пулу репортерів, що висвітлюють щоденні пересування президента.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував створення у США Сил штучного інтелекту та посади їхнього керівника. Він назвав ШІ новою промисловою революцією і наголосив, що Америка має випереджати Китай.

До слова, раніше ми писали, що на президента США Дональда Трампа може чекати катастрофічна поразка на виборах у Конгрес після чого проти нього можуть розпочати процедуру імпічменту.

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