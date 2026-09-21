Удари по енергетиці РФ можуть припинитися: Зеленський назвав Трампу необхідний крок

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити, а одним із можливих кроків до деескалації може стати припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі.

Так Зеленський відреагував на допис президента США Дональда Трампа, який заявив, що через війну Росія втратила контроль над своєю дизельною промисловістю.

Реклама

Допис Володимира Зеленського. / © Скріншот

За словами Зеленського, наслідки повномасштабної війни вже вийшли далеко за межі безпосередніх бойових дій. Йдеться про людські втрати, руйнування міст і сіл, загрози продовольчій безпеці, проблеми в енергетиці та стрімкий розвиток військових технологій.

Реклама

Президент наголосив, що Україна від початку повномасштабного вторгнення прагнула миру та пропонувала дипломатичні шляхи завершення війни й гарантування безпеки.

Наразі, за його словами, триває діалог із Трампом та Сполученими Штатами щодо можливих рішень, які можуть наблизити мир.

Зеленський зазначив, що енергетика України, критична інфраструктура та продовольчий експорт мають припинити бути цілями для російських атак. У такому разі Україна готова до відповідних кроків із деескалації.

«Рішення існують. Ми готові працювати над цим і обговоримо це питання з нашими партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку», — заявив Зеленський.

Реклама

Він також наголосив, що через розвиток технологій змінився сам характер війни.

«Часи, коли страждала лише країна, що зазнала нападу, минули. Природа війни змінилася: тепер агресор також зазнає втрат», — зазначив президент.

Що заявив Трамп

Перед цим Дональд Трамп заявив, що війна проти України завдала серйозної шкоди російській дизельній промисловості.

За його словами, значна кількість російських нафтопереробних підприємств була знищена та щонайменше тимчасово припинила роботу.

Реклама

«Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною нафтовою промисловістю через війну з Україною. Значна кількість їхніх дизельних нафтопереробних заводів була підірвана і щонайменше тимчасово виведена з ладу», — написав Трамп.

Раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку, яка, за словами Зеленського, «може багато змінити».

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна очікує, що зустріч президента Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку може завершитися домовленістю про одразу два види перемир’я — енергетичне та морське.

Новини партнерів