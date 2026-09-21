Удары по энергетике могут прекратиться: Зеленский назвал шаг, способный запустить деэскалацию

Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну России против Украины необходимо завершить, а одним из возможных шагов по деэскалации может стать прекращение ударов по энергетике и критической инфраструктуре.

Так Зеленский отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа, который заявил, что из-за войны Россия потеряла контроль над своей дизельной промышленностью.

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Сообщение Владимира Зеленского. / © Скриншот

По словам Зеленского, последствия полномасштабной войны уже вышли за рамки непосредственных боевых действий. Речь идет о человеческих потерях, разрушениях городов и сел, угрозах продовольственной безопасности, проблемах в энергетике и стремительном развитии военных технологий.

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Президент подчеркнул, что Украина с начала полномасштабного вторжения стремилась к миру и предлагала дипломатические пути завершения войны и обеспечения безопасности.

По его словам, продолжается диалог с Трампом и Соединенными Штатами относительно возможных решений, которые могут приблизить мир.

Зеленский отметил, что энергетика Украины, критическая инфраструктура и продовольственный экспорт должны перестать быть целями для российских атак. В таком случае Украина готова к ответным шагам по деэскалации.

«Решения существуют. Мы готовы работать над этим и обсудим этот вопрос с нашими партнерами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», – заявил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что из-за развития технологий изменился сам характер войны.

«Времена, когда страдала только подвергшаяся нападению страна, прошли. Природа войны изменилась: теперь агрессор также терпит потери», — отметил президент.

Что заявил Трамп

Перед этим Дональд Трамп заявил, что война против Украины нанесла серьезный ущерб российской дизельной промышленности.

По его словам, значительное количество российских нефтеперерабатывающих предприятий было уничтожено и, по меньшей мере, временно прекратило работу.

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«Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной нефтяной промышленностью из-за войны с Украиной. Значительное количество их дизельных нефтеперерабатывающих заводов было подорвано и, по меньшей мере, временно выведено из строя», — написал Трамп.

Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о личной встрече в Нью-Йорке, которая, по словам Зеленского, может многое изменить.

В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина ожидает, что встреча президента Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью об сразу двух видах перемирия — энергетическом и морском.

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