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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Путина сделали заявление о возобновлении переговоров об Украине

Кремль вновь высказался по поводу перспективы диалога и ожиданий от переговорного процесса.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Владимир Путин и Дмитрий Песков

Владимир Путин и Дмитрий Песков / © Associated Press

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Россия ожидает возобновления трехстороннего переговорного процесса по Украине. В то же время в Кремле отмечают, что пока никаких реальных сдвигов в этом направлении нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские средства массовой пропаганды.

По словам Пескова, Россия рассчитывает на возобновление трехстороннего переговорного процесса по Украине.

В то же время представитель кремлевского диктатора отметил, что пока никакого прогресса в проведении переговоров не наблюдается.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что следующий раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией намечен на октябрь 2026 года.

В свою очередь президент США Дональд Трамп анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и Россией, однако Кремль на это не ответил. Москва продолжает эскалацию и не планирует останавливать войну на период октябрьских трехсторонних переговоров. В то же время администрация США на фоне выборов в Конгресс обвиняет Украину в росте цен на горючее из-за ударов по российским НПЗ, тогда как эксперты указывают на последствия американской кампании против Ирана.

Европейские лидеры предупреждают об угрозе эскалации и обеспокоены блокированием санкций ЕС против России отдельными странами, считая, что к реальным договоренностям президент страны-агрессора Владимир Путин будет готовиться не раньше весны.

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