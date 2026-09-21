Владимир Путин и Дмитрий Песков / © Associated Press

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Россия ожидает возобновления трехстороннего переговорного процесса по Украине. В то же время в Кремле отмечают, что пока никаких реальных сдвигов в этом направлении нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские средства массовой пропаганды.

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По словам Пескова, Россия рассчитывает на возобновление трехстороннего переговорного процесса по Украине.

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В то же время представитель кремлевского диктатора отметил, что пока никакого прогресса в проведении переговоров не наблюдается.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что следующий раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией намечен на октябрь 2026 года.

В свою очередь президент США Дональд Трамп анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и Россией, однако Кремль на это не ответил. Москва продолжает эскалацию и не планирует останавливать войну на период октябрьских трехсторонних переговоров. В то же время администрация США на фоне выборов в Конгресс обвиняет Украину в росте цен на горючее из-за ударов по российским НПЗ, тогда как эксперты указывают на последствия американской кампании против Ирана.

Европейские лидеры предупреждают об угрозе эскалации и обеспокоены блокированием санкций ЕС против России отдельными странами, считая, что к реальным договоренностям президент страны-агрессора Владимир Путин будет готовиться не раньше весны.

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