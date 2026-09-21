Россияне нарастили атаки по одной из областей — бьют по АЗС (обновлено)

Оккупанты атакуют АЗС / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска продолжили атаковать Житомирскую область. Под удар попали АЗС.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Реклама

«Уже второе за сегодняшнее утро автозаправочный комплекс в Звягельском районе Житомирщины оказался под вражеской атакой. По опереативной информации, на этот раз повреждения получила АЗС сети WOG. Пока информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Работа специальных служб усложняется из-за угрозы повторных ударов», — отметил он.

Реклама

На месте атаки / © Виталий Бунечко / Facebook

На месте работают специальные службы, обеспечивающие локализацию пожара, безопасное движение автомобилей.

Атака по Украине 21 сентября — последние новости

В Киевской области враг повредил десятки гражданских объектов, в том числе жилые дома, склады и предприятия.

В Одесской области россияне атаковали склады супермаркетов. На местах возникли пожары.

Из — за воздушной тревоги в Украине задерживаются более 50 поездов.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров