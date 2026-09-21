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Россияне нарастили атаки по одной из областей — бьют по АЗС (обновлено)
Войска РФ начали прицельно бить по АЗС в Житомирской области.
Российские войска продолжили атаковать Житомирскую область. Под удар попали АЗС.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.
«Уже второе за сегодняшнее утро автозаправочный комплекс в Звягельском районе Житомирщины оказался под вражеской атакой. По опереативной информации, на этот раз повреждения получила АЗС сети WOG. Пока информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Работа специальных служб усложняется из-за угрозы повторных ударов», — отметил он.
На месте работают специальные службы, обеспечивающие локализацию пожара, безопасное движение автомобилей.
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