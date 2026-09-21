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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне нарастили атаки по одной из областей — бьют по АЗС (обновлено)

Войска РФ начали прицельно бить по АЗС в Житомирской области.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупанты атакуют АЗС

Оккупанты атакуют АЗС / © Getty Images

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Российские войска продолжили атаковать Житомирскую область. Под удар попали АЗС.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

«Уже второе за сегодняшнее утро автозаправочный комплекс в Звягельском районе Житомирщины оказался под вражеской атакой. По опереативной информации, на этот раз повреждения получила АЗС сети WOG. Пока информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Работа специальных служб усложняется из-за угрозы повторных ударов», — отметил он.

На месте атаки / © Виталий Бунечко / Facebook

На месте атаки / © Виталий Бунечко / Facebook

На месте работают специальные службы, обеспечивающие локализацию пожара, безопасное движение автомобилей.

Атака по Украине 21 сентября — последние новости

В Киевской области враг повредил десятки гражданских объектов, в том числе жилые дома, склады и предприятия.

В Одесской области россияне атаковали склады супермаркетов. На местах возникли пожары.

Из — за воздушной тревоги в Украине задерживаются более 50 поездов.

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