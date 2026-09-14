Какой праздник 21 сентября 2026 года / © ТСН

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21 сентября 2026 года — понедельник. 1670-й день войны в Украине.

Какой праздник 21 сентября

21 сентября верующие празднуют День памяти святого апостола Кодрата, что в Магнисии / © unsplash.com

21 сентября верующие празднуют День памяти святого апостола Кодрата в Магнисии. По церковному преданию, Кодрат был учеником апостолов и стал епископом Магнисии. Он обратил ко Христу многих язычников, за что подвергался преследованиям и заключению. Считается, что он принял мученическую смерть за веру. Особенно известен Кодрат тем, что был одним из древнейших христианских апологетов: около 125 он написал императору Адриану произведение в защиту христиан, объясняя правдивость христианской веры.

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21 сентября в Украине и мире празднуют Международный день мира / © pexels.com

21 сентября в Украине и мире празднуют Международный день мира. Его основала Генеральная Ассамблея ООН в 1981 году, чтобы напоминать о ценности мира, ненасилия и мирного сосуществования людей и государств. Первоначально дата была подвижной, но в 2001 году ООН установила 21 сентября постоянной датой и провозгласила этот день временем глобального прекращения огня и отказа от насилия.

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Одной из традиций является церемония у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На нем высечен призыв: «Да здравствует абсолютный мир во всем мире». Для Украины этот день сегодня особенно глубокий. Мир — это не просто отсутствие боевых действий, а возможность жить без страха, быть рядом с родными, возвращаться домой, учиться, работать и строить будущее в безопасности.

Также 21 сентября Всемирный день благодарения. Идея такого дня возникла в 1965 году на Гавайях, во время международной встречи, участники которой предложили ежегодно выделять день для выражения благодарности. Впоследствии традиция распространилась в разных странах. В этот день принято благодарить близких, друзей и коллег, вспоминать людей, которые сделали для нас что-то хорошее, писать слова благодарности или просто уделять несколько минут размышлениям о том хорошем, что есть в жизни.

21 сентября Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера / © pexels.com

А еще 21 сентября Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Его положили начало в 1994 году по инициативе Alzheimer’s Disease International при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Цель этого дня — повышать осведомленность о болезни Альцгеймера и других формах деменции, бороться со стереотипами вокруг них и напоминать о важности поддержки людей, живущих с деменцией, и их близких.

21 сентября Международный день борьбы с монокультурными насаждениями / © pexels.com

21 сентября Международный день борьбы с монокультурными насаждениями. Это экологическая инициатива, призванная привлечь к негативным последствиям создания крупных промышленных плантаций, на которых выращивают только один вид деревьев.

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21 сентября День европейского сотрудничества / © pexels.com

Также 21 сентября День европейского сотрудничества. Его начали в 2012 году, чтобы рассказывать о результатах сотрудничества между европейскими странами и приграничными регионами. Инициатива тесно связана с программами Interreg, в рамках которых страны и регионы совместно реализуют проекты в сфере образования, культуры, охраны окружающей среды, туризма, экономического развития, транспортной инфраструктуры и поддержки местных общин.

21 сентября День мини-гольфа / © pexels.com

А еще 21 сентября День мини-гольфа. Мини-гольф возник в начале XX века как упрощенный вариант игры. Вместо больших полей здесь используются компактные дорожки с разнообразными препятствиями, тоннелями, холмами, мостиками и поворотами. Задача игрока — загнать мяч в лунку при наименьшем количестве ударов.

21 сентября празднуют День нулевых выбросов / © pexels.com

21 сентября празднуют День нулевых выбросов. Идею Zero Emissions Day предложил канадский активист Кен Уоллес (Ken Wallace) в 2008 году. Концепция была простой: дать планете своеобразный «исходящий» от сжигания ископаемого топлива и показать, что часть ежедневных выбросов можно сократить благодаря изменению привычек.

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