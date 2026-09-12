Україну накриває небезпечна стихія: синоптики забили на сполох та показали мапу регіонів, які під "ударом"

Осінь / фото ілюстративне / © unsplash.com

Реклама

У суботу, 12 вересня, балканський циклон принесе до більшісті регіонів України дощі та грози, тоді як на півдні та сході все ще утримається сухе й тепле літо.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 12 вересня із Балкан до України рухатиметься локальний циклон із системою атмосферних фронтів. За його словами, регіон опиниться в зоні нестійкої погоди: збільшиться хмарність, випадатимуть дощі різної інтенсивності, місцями можливі грози. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +20…+25 градусів тепла.

Реклама

В Українському гідрометцентрі прогнозують про країні 12 вересня хмарну погоду. Водночас в низці областей оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності через сильні зливи.

Реклама

Помірні та місцями значні дощі з грозами пройдуть у західних, північних, Вінницькій і більшості центральних областей. Синоптики попереджають, що вночі під удар негоди потраплять Львівська, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська та Вінницька області, а вдень значні опадів слід чекати на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

Синоптики попереджають про сильні зливи у низці областей України 12 вересня / © Укргідрометцентр

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту й роботу комунальних, енергетичних та будівельних підприємств. Вдень температура повітря на заході та півночі буде від +15 до +20 градусів тепла, а у центральних областях очікується до +24 градусів тепла.

На решті території України буде мінлива хмарність без опадів. Там збережеться тепла погода: очікується від +25 до +30 градусів тепла вдень. Вітер по всій країні очікується переважно північно-східний, помірний, який дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 12 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати у великих українських містах 12 вересня.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів