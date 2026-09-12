Магнітна буря 12 вересня: що відомо

Магнітна буря / © pixabay.com

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У суботу, 12 вересня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря зеленого рівня — з К-індексом 3.9 (зелений рівень)

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Наразі, за даними науковців, існує певна невизначеність щодо величини будь-якої результуючої геомагнітної активності — можуть бути інтервали до STORM G1. Втім, загалом очікують спокійні метеоумови.

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Магнітна буря 12 вересня.

Зауважимо, магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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