ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
568
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 12 вересня: що відомо

Не виключені окремі періоди рівня STORM G1, однак загалом очікується спокійна геомагнітна обстановка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

У суботу, 12 вересня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря зеленого рівня — з К-індексом 3.9 (зелений рівень)

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Наразі, за даними науковців, існує певна невизначеність щодо величини будь-якої результуючої геомагнітної активності — можуть бути інтервали до STORM G1. Втім, загалом очікують спокійні метеоумови.

Магнітна буря 12 вересня.

Магнітна буря 12 вересня.

Зауважимо, магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie