Яке свято 12 вересня 2026 року / © ТСН

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12 вересня 2026 року — субота. 1661-й день війни в Україні.

Яке свято 12 вересня

12 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Автонома / © unsplash.com

12 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Автонома. Ранньохристиянський єпископ і проповідник, який жив у III–IV століттях у Малій Азії. Він ревно поширював християнську віру та навертав до неї язичників. Під час гонінь на християн Автоном зазнав переслідувань і мученицьки загинув за віру. За церковним переказом, його вбили язичники під час богослужіння, після чого поховали як святого мученика.

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12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України / © unsplash.com

12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Дату було визначено наказом Головнокомандувача ЗСУ 2021 року, а 2025 року Президент України офіційно встановив День військ радіоелектронної боротьби також на 12 вересня. Радіоелектронна боротьба (РЕБ) — це комплекс заходів, спрямованих на боротьбу в електромагнітному просторі. Фахівці РЕБ допомагають захищати українські війська від ворожих засобів зв’язку, безпілотників та інших систем, а також створюють перешкоди для роботи техніки противника. Їхня робота часто залишається непомітною, однак має важливе значення для захисту військових і цивільних.

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12 вересня День фізичної культури і спорту України / © pexels.com

Також 12 вересня День фізичної культури і спорту України. Цей день присвячений популяризації спорту, здорового способу життя та фізичної активності. Він покликаний привернути увагу до важливості регулярних занять спортом, підтримки фізичного здоров’я та розвитку спортивного руху в Україні.

12 вересня День українського кіно / © pexels.com

А ще 12 вересня День українського кіно. Свято започаткували, щоб вшанувати працю українських режисерів, акторів, сценаристів, операторів, продюсерів та всіх інших фахівців, які створюють кіно. Це також нагода згадати видатних українських кіномитців і привернути увагу до розвитку національного кінематографа.

12 вересня святкує Всесвітній день надання першої медичної допомоги / © pexels.com

12 вересня святкує Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Цей день започаткували, щоб нагадати людям про важливість знань і навичок першої допомоги. У надзвичайній ситуації саме швидка реакція очевидців може врятувати життя людини до приїзду медиків.

12 вересня День українського борщу / © pexels.com

Також 12 вересня День українського борщу. Припадає на другу суботу вересня. Борщ є важливою частиною української гастрономічної культури. Його готують у різних регіонах країни за власними рецептами: з м’ясом або без нього, із квасолею, грибами, чорносливом та іншими інгредієнтами. Особливого смаку страві надають буряк, капуста, морква, цибуля та томатна основа.

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12 вересня Міжнародний день усвідомленності / © pexels.com

А ще 12 вересня Міжнародний день усвідомленності. У цей день говорять про психологічне благополуччя, емоційну рівновагу, турботу про себе та вміння бути присутнім у теперішньому моменті. Люди можуть практикувати медитацію, дихальні вправи, йогу, усвідомлені прогулянки або просто намагатися уважніше слухати співрозмовників і помічати власні емоції.

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