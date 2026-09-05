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Какой 12 сентября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
12 сентября День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины и День физической культуры и спорта Украины. Верующие чтят память святого священномученика Автонома. До Нового года осталось 115 дней.
12 сентября 2026 года — суббота. 1661-й день войны в Украине.
Какой праздник 12 сентября
12 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Автонома. Раннехристианский епископ и проповедник, живший в III–IV веках в Малой Азии. Он ревностно распространял христианскую веру и обращал к ней язычников. Во время гонений на христиан Автоном подвергся преследованиям и мученически погиб за веру. По церковному преданию его убили язычники во время богослужения, после чего похоронили как святого мученика.
12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины. Дата была определена приказом Главнокомандующего ВСУ в 2021 году, а в 2025 году Президент Украины официально установил День войск радиоэлектронной борьбы также на 12 сентября. Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — это комплекс мер, направленных на борьбу в электромагнитном пространстве. Специалисты РЭС помогают защищать украинские войска от вражеских средств связи, беспилотников и других систем, а также создают препятствия для работы техники противника. Их работа часто остается незаметной, но имеет важное значение для защиты военных и гражданских.
Также 12 сентября День физической культуры и спорта Украины. Этот день посвящен популяризации спорта, здоровому образу жизни и физической активности. Он призван привлечь внимание к важности регулярных занятий спортом, поддержанию физического здоровья и развитию спортивного движения в Украине.
А еще 12 сентября День украинского кино. Праздник начали, чтобы почтить работу украинских режиссеров, актеров, сценаристов, операторов, продюсеров и всех других специалистов, создающих кино. Это также возможность вспомнить выдающихся украинских художников и привлечь внимание к развитию национального кинематографа.
12 сентября празднует Всемирный день предоставления первой медицинской помощи. Этот день начали напоминать людям о важности знаний и навыков первой помощи. В чрезвычайной ситуации именно скорая реакция очевидцев может спасти жизнь человека до приезда медиков.
Также 12 сентября День украинского борща. Выпадает на вторую субботу сентября. Борщ является важной частью украинской гастрономической культуры. Его готовят в разных регионах страны по своим рецептам: с мясом или без него, с фасолью, грибами, черносливом и другими ингредиентами. Особый вкус блюду придают свекла, капуста, морковь, лук и томатное основание.
А еще 12 сентября Международный день осознанности. В этот день говорят о психологическом благополучии, эмоциональном равновесии, заботе о себе и умении присутствовать в настоящем моменте. Люди могут практиковать медитацию, дыхательные упражнения, йогу, осознанные прогулки или просто пытаться повнимательнее слушать собеседников и замечать собственные эмоции.