Какой праздник 12 сентября 2026 года / © ТСН

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12 сентября 2026 года — суббота. 1661-й день войны в Украине.

Какой праздник 12 сентября

12 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Автонома / © unsplash.com

12 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Автонома. Раннехристианский епископ и проповедник, живший в III–IV веках в Малой Азии. Он ревностно распространял христианскую веру и обращал к ней язычников. Во время гонений на христиан Автоном подвергся преследованиям и мученически погиб за веру. По церковному преданию его убили язычники во время богослужения, после чего похоронили как святого мученика.

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12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины / © unsplash.com

12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины. Дата была определена приказом Главнокомандующего ВСУ в 2021 году, а в 2025 году Президент Украины официально установил День войск радиоэлектронной борьбы также на 12 сентября. Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — это комплекс мер, направленных на борьбу в электромагнитном пространстве. Специалисты РЭС помогают защищать украинские войска от вражеских средств связи, беспилотников и других систем, а также создают препятствия для работы техники противника. Их работа часто остается незаметной, но имеет важное значение для защиты военных и гражданских.

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12 сентября День физической культуры и спорту Украины / © pexels.com

Также 12 сентября День физической культуры и спорта Украины. Этот день посвящен популяризации спорта, здоровому образу жизни и физической активности. Он призван привлечь внимание к важности регулярных занятий спортом, поддержанию физического здоровья и развитию спортивного движения в Украине.

12 сентября День украинского кино / © pexels.com

А еще 12 сентября День украинского кино. Праздник начали, чтобы почтить работу украинских режиссеров, актеров, сценаристов, операторов, продюсеров и всех других специалистов, создающих кино. Это также возможность вспомнить выдающихся украинских художников и привлечь внимание к развитию национального кинематографа.

12 сентября празднует Всемирный день оказания первой медицинской помощи / © pexels.com

12 сентября празднует Всемирный день предоставления первой медицинской помощи. Этот день начали напоминать людям о важности знаний и навыков первой помощи. В чрезвычайной ситуации именно скорая реакция очевидцев может спасти жизнь человека до приезда медиков.

12 сентября День украинского борща / © pexels.com

Также 12 сентября День украинского борща. Выпадает на вторую субботу сентября. Борщ является важной частью украинской гастрономической культуры. Его готовят в разных регионах страны по своим рецептам: с мясом или без него, с фасолью, грибами, черносливом и другими ингредиентами. Особый вкус блюду придают свекла, капуста, морковь, лук и томатное основание.

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12 сентября Международный день осознанности / © pexels.com

А еще 12 сентября Международный день осознанности. В этот день говорят о психологическом благополучии, эмоциональном равновесии, заботе о себе и умении присутствовать в настоящем моменте. Люди могут практиковать медитацию, дыхательные упражнения, йогу, осознанные прогулки или просто пытаться повнимательнее слушать собеседников и замечать собственные эмоции.

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