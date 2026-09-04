После 26 лет страданий: женщине, перенесшей 80 операций, разрешили эвтаназию

Эвтаназия. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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В Колумбии женщине, которая 26 лет назад подверглась жестокому нападению с использованием кислоты и с тех пор перенесла более 80 операций, разрешили провести эвтаназию. Речь идет о 58-летней Марии Консуэло Кордобе, которая после нападения получила тяжелые ожоги и увечья лица.

Об этом пишет издание LADbible.

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Трагедия произошла в 2000 году в Боготе, куда она вместе с тогдашним мужем переехала в поисках работы. Когда Кордоба отказалась возвращаться с ним в их родной регион Чоко, мужчина, по её словам, спрятал кислоту в бутылке из-под алкоголя.

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Когда женщина открыла дверь, он вылил ей жидкость в лицо, после чего скрылся. Кордоба рассказывала, что сначала не поняла, что именно произошло, поскольку думала, что мужчина просто держал бутылку с алкоголем.

«Когда я открыла дверь, он облил меня кислотой. Я не знала, что это кислота, потому что она была в бутылке из-под спиртного. Я просто подумала, что он пьёт», — рассказала она колумбийскому телевидению.

Последствия нападения остались на всю жизнь

После нападения Кордоба перенесла более 80 хирургических операций, однако последствия травм остаются чрезвычайно тяжелыми.

По данным LADbible, сейчас женщине требуются две пластиковые трубки в носу, чтобы она могла дышать, а вместо рта осталось лишь небольшое отверстие.

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Мария Консуэло Кордоба / © The LAD bible

Из-за полученных травм Кордоба испытывает серьезные проблемы с питанием, не может работать и продолжает ждать очередных реконструктивных операций. По её словам, многолетнее лечение не смогло вернуть ей нормальную жизнь, а состояние со временем только ухудшалось.

В 2017 году женщина встретилась с Папой Франциском во время его визита в Колумбию. Кордоба рассказала понтифику о своих страданиях и призналась, что задумывается об эвтаназии.

По словам женщины, Папа призвал её продолжать жить и пообещал, что в Колумбии ей помогут получить необходимое лечение.

«Колумбия поможет тебе сделать необходимые операции», — процитировала она слова Франциска.

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Однако, как утверждает Кордоба, ожидаемой помощи она так и не получила.

«Но знаете что? Мне никто не помог. Мне стало только хуже», — сказала она.

Кордобе одобрили эвтаназию

Впоследствии медицинская организация Capital Salud подтвердила, что Кордобе было разрешено провести эвтаназию. Таким образом, после десятилетий лечения и многочисленных операций женщина получила возможность самостоятельно завершить свою жизнь в соответствии с процедурой, предусмотренной колумбийским законодательством.

В Capital Salud заявили, что и впредь будут оказывать Кордобе медицинскую помощь и относиться к ней с уважением к её достоинству.

«Мария Консуэло и впредь будет получать поддержку, пронизанную уважением, гуманизмом и достоинством. Мы готовы обеспечить все её медицинские потребности», — заявили в организации.

Напомним, ранее в Нидерландах впервые в истории страны применили эвтаназию в отношении неизлечимо больного ребенка в возрасте до 12 лет.

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