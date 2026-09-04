ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

В платье с кружевом и розами: Николь Кидман очаровала романтическим образом на показе "Практической магии 2"

59-летняя актриса появилась на специальном показе фильма в красивом наряде от Erdem.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Николь Кидман

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман посетила специальный показ фильма «Практическая магия 2», который состоялся в кинотеатре Hoyts Entertainment Quarter в Сиднее.

Актриса очаровала своим красивым образом в романтичном платье цвета слоновой кости из коллекции Erdem Resort 2027. Наряд имел приталенный силуэт и шарф-чокер на шее.

Главным акцентом платья стала полупрозрачная кружевная вставка на декольте, украшенная вышитыми красными розами. Еще несколько цветов с зеленой листвой украшали нижнюю часть юбки. Подол был украшен нежным кружевом.

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

На талии платье имело сложную драпировку с объемным узлом, от которого ткань спадала мягкими складками. Эта деталь придала наряду скульптурность и красиво подчеркнула фигуру Николь.

Лук она дополнила волнистой укладкой и нежным макияжем. На руках у Кидман были золотые кольца и часы.

Напомним, в сиквеле культового фильма 1998 года Николь Кидман вновь сыграла Джиллиан Оуэнс, а Сандра Баллок вернулась к роли ее сестры Салли.

В украинский прокат фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie