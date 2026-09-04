В платье с кружевом и розами: Николь Кидман очаровала романтическим образом на показе "Практической магии 2"

Николь Кидман / © Getty Images

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Николь Кидман посетила специальный показ фильма «Практическая магия 2», который состоялся в кинотеатре Hoyts Entertainment Quarter в Сиднее.

Актриса очаровала своим красивым образом в романтичном платье цвета слоновой кости из коллекции Erdem Resort 2027. Наряд имел приталенный силуэт и шарф-чокер на шее.

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Главным акцентом платья стала полупрозрачная кружевная вставка на декольте, украшенная вышитыми красными розами. Еще несколько цветов с зеленой листвой украшали нижнюю часть юбки. Подол был украшен нежным кружевом.

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Николь Кидман / © Getty Images

На талии платье имело сложную драпировку с объемным узлом, от которого ткань спадала мягкими складками. Эта деталь придала наряду скульптурность и красиво подчеркнула фигуру Николь.

Лук она дополнила волнистой укладкой и нежным макияжем. На руках у Кидман были золотые кольца и часы.

Напомним, в сиквеле культового фильма 1998 года Николь Кидман вновь сыграла Джиллиан Оуэнс, а Сандра Баллок вернулась к роли ее сестры Салли.

В украинский прокат фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.

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