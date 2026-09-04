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В платье с кружевом и розами: Николь Кидман очаровала романтическим образом на показе "Практической магии 2"
59-летняя актриса появилась на специальном показе фильма в красивом наряде от Erdem.
Николь Кидман посетила специальный показ фильма «Практическая магия 2», который состоялся в кинотеатре Hoyts Entertainment Quarter в Сиднее.
Актриса очаровала своим красивым образом в романтичном платье цвета слоновой кости из коллекции Erdem Resort 2027. Наряд имел приталенный силуэт и шарф-чокер на шее.
Главным акцентом платья стала полупрозрачная кружевная вставка на декольте, украшенная вышитыми красными розами. Еще несколько цветов с зеленой листвой украшали нижнюю часть юбки. Подол был украшен нежным кружевом.
На талии платье имело сложную драпировку с объемным узлом, от которого ткань спадала мягкими складками. Эта деталь придала наряду скульптурность и красиво подчеркнула фигуру Николь.
Лук она дополнила волнистой укладкой и нежным макияжем. На руках у Кидман были золотые кольца и часы.
Напомним, в сиквеле культового фильма 1998 года Николь Кидман вновь сыграла Джиллиан Оуэнс, а Сандра Баллок вернулась к роли ее сестры Салли.
В украинский прокат фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.