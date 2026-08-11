- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1537
- Время на прочтение
- 1 мин
На заправках переписали цены: где дешевле всего заправляться сегодня
Рынок горючего в Украине демонстрирует стабильность без резких колебаний цен.
Крупнейшие сети АЗС Украины 11 августа обновили стоимость горючего. Средняя цена бензина А-95 держится на уровне 81,67 грн/л, а дизеля — 91,56 грн/л.
Об актуальных ценах на топливо читайте на ТСН.ua.
По состоянию на вторник на украинских автозаправках стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза по сравнению с предыдущим днем не изменилась.
Самые высокие цены на топливо фиксируют на АЗС ОККО, WOG и Socar. В то же время дешевле всего заправиться по-прежнему можно на станциях «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Цены на топливо сегодня, 11 августа 2026 года
UPG
A95: 79,90
A95+: 81,90
ГП: 90,90
ДТ+: 92,90
A100: 88,90
A92: -
Газ: 42,90
OKKO
A95: 82,90
A95+: 85,90
ГП: 93,90
ДТ+: 96,90
A100: 92,90
A92: -
Газ: 43,90
WOG
A95: 83,50
A95+: 85,90
ГП: 93,80
ДТ+: 96,80
A100: 92,90
A92: -
Газ: 44,50
KLO
A95: 81,10
A95+: 83,20
ГП: 93,90
ДТ+: 96,60
A100: 90,20
A92: 78,90
Газ: 44,90
SOCAR
A95: 85,40
A95+: 88,40
ГП: 95,90
ДТ+: 98,90
A100: 95,40
A92: -
Газ: 43,90
«Укрнафта»
A95: 79,90
A95+: 82,90
ГП: 89,90
ДТ+: 91,90
A100: -
A92: 77,90
Газ: 42,90
«БРСМ-Нафта»
A95: 79,63
A95+: -
ГП: 91,04
ДП+: -
A100: -
A92: -
Газ: 41,39
К слову, цены на горючее в Европе колеблются из-за геополитики на Ближнем Востоке, налогов и мировых цены на нефть: после июльского подорожания в августе котировки начали снижаться. Самый дорогой бензин А-95 и дизель фиксируются в Западной и Северной Европе, тогда как дешевле всего заправиться можно на Мальте, в Болгарии, на Кипре и в Швеции.