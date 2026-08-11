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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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На заправках переписали цены: где дешевле всего заправляться сегодня

Рынок горючего в Украине демонстрирует стабильность без резких колебаний цен.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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АЗС

АЗС / © Associated Press

Крупнейшие сети АЗС Украины 11 августа обновили стоимость горючего. Средняя цена бензина А-95 держится на уровне 81,67 грн/л, а дизеля — 91,56 грн/л.

Об актуальных ценах на топливо читайте на ТСН.ua.

По состоянию на вторник на украинских автозаправках стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза по сравнению с предыдущим днем не изменилась.

Самые высокие цены на топливо фиксируют на АЗС ОККО, WOG и Socar. В то же время дешевле всего заправиться по-прежнему можно на станциях «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо сегодня, 11 августа 2026 года

UPG

  • A95: 79,90

  • A95+: 81,90

  • ГП: 90,90

  • ДТ+: 92,90

  • A100: 88,90

  • A92: -

  • Газ: 42,90

OKKO

  • A95: 82,90

  • A95+: 85,90

  • ГП: 93,90

  • ДТ+: 96,90

  • A100: 92,90

  • A92: -

  • Газ: 43,90

WOG

  • A95: 83,50

  • A95+: 85,90

  • ГП: 93,80

  • ДТ+: 96,80

  • A100: 92,90

  • A92: -

  • Газ: 44,50

KLO

  • A95: 81,10

  • A95+: 83,20

  • ГП: 93,90

  • ДТ+: 96,60

  • A100: 90,20

  • A92: 78,90

  • Газ: 44,90

SOCAR

  • A95: 85,40

  • A95+: 88,40

  • ГП: 95,90

  • ДТ+: 98,90

  • A100: 95,40

  • A92: -

  • Газ: 43,90

«Укрнафта»

  • A95: 79,90

  • A95+: 82,90

  • ГП: 89,90

  • ДТ+: 91,90

  • A100: -

  • A92: 77,90

  • Газ: 42,90

«БРСМ-Нафта»

  • A95: 79,63

  • A95+: -

  • ГП: 91,04

  • ДП+: -

  • A100: -

  • A92: -

  • Газ: 41,39

К слову, цены на горючее в Европе колеблются из-за геополитики на Ближнем Востоке, налогов и мировых цены на нефть: после июльского подорожания в августе котировки начали снижаться. Самый дорогой бензин А-95 и дизель фиксируются в Западной и Северной Европе, тогда как дешевле всего заправиться можно на Мальте, в Болгарии, на Кипре и в Швеции.

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