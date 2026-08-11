Карабах — Динамо: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги конференций

"Динамо" — "Карабах" / © ФК Динамо Киев

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В четверг, 13 августа, киевское "Динамо" сразится с азербайджанским "Карабахом" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе имени Тофика Бахрамова в азербайджанском Баку. Старт игры — в 19:00 по киевскому времени.

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Первая встреча между командами состоялась 6 августа на "Арене Люблин" в польском Люблине и завершилась минимальной победой "бело-синих" со счетом 1:0.

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Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, где сразится с триумфатором пары "Твенте" (Нидерланды) — ДАК 1904 (Словакия), а проигравший вылетит из еврокубков. В первом поединке "Твенте" дома разгромил ДАК 1904 со счетом 6:0.

Отметим, что оба клуба начали еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы: "Динамо" одолело в серии пенальти румынскую "Университатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" разгромил исландский "Вестри" (3:0, 3:0).

Во втором отборочном раунде Лиги Европы киевляне дважды проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:2), в то время как азербайджанский клуб в серии пенальти уступил болгарскому ЦСКА София (0:0, 0:0).

Смотрите предматчевую студию перед поединком "Карабах" — "Динамо" на Youtube-канале FootballHub.

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Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Карабах" — "Динамо".

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