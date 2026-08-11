ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
913
Время на прочтение
1 мин

Карабах — Динамо: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги конференций

Следите онлайн за ходом второго поединка между украинским и азербайджанским клубами в третьем раунде отбора Лиги конференций.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
"Динамо" — "Карабах"

"Динамо" — "Карабах" / © ФК Динамо Киев

В четверг, 13 августа, киевское "Динамо" сразится с азербайджанским "Карабахом" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе имени Тофика Бахрамова в азербайджанском Баку. Старт игры — в 19:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 6 августа на "Арене Люблин" в польском Люблине и завершилась минимальной победой "бело-синих" со счетом 1:0.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, где сразится с триумфатором пары "Твенте" (Нидерланды) — ДАК 1904 (Словакия), а проигравший вылетит из еврокубков. В первом поединке "Твенте" дома разгромил ДАК 1904 со счетом 6:0.

Отметим, что оба клуба начали еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы: "Динамо" одолело в серии пенальти румынскую "Университатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" разгромил исландский "Вестри" (3:0, 3:0).

Во втором отборочном раунде Лиги Европы киевляне дважды проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:2), в то время как азербайджанский клуб в серии пенальти уступил болгарскому ЦСКА София (0:0, 0:0).

Смотрите предматчевую студию перед поединком "Карабах" — "Динамо" на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Карабах" — "Динамо".

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie